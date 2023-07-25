У печері Висхідна зірка знайшли "коробку пазлів" з останками, захованими глибоко всередині

Печерна система Висхідна зірка розташована в південноафриканській "колисці людства" — регіоні, відомому своїми численними знахідками викопних гомінідів. У 2013 році дослідники натрапили на потенційну поховальну камеру у вузьких проходах печери, що отримала назву "Спина дракона".

Відкриття цього нового виду, названого Homo naledi, офіційно оголосили у 2015 році професор Лі Бергер та його команда з Вітватерсрандського університету. Вони виявили неймовірні 15 особин у печері Висхідної зірки, відкривши вид, який демонстрував поєднання первісних і сучасних рис. Хоча їхні руки і ноги нагадували наші, розмір мозку був більше схожий на розмір мозку шимпанзе, пише IFLScience.

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Попри дебати про поховальну камеру, печера Висхідної зірки має й інші відмінності. Розташована поблизу Крюгерсдорпа в південноафриканській провінції Гаутенг, ця важлива археологічна пам'ятка лежить неподалік від найглибшої у світі золотодобувної шахти Мпоненг.

Однак доступ до печери набагато складніший. Репутація печери, що вимагає сміливих маневрів, таких як протискання крізь 17,5-сантиметрові щілини головою вперед у темряві, заслужила захоплення підземних дослідників, яких називають "підземними астронавтами". А проте вони успішно подолали небезпечне 200-метрове сходження, щоб дістатися до останків нового виду.

Щоб проникнути в печеру Висхідної зірки, потрібна група "підземних астронавтів", здатних протиснутися крізь її вузькі тунелі Фото: Geological map and cross-section of the Rising Star cave system, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

У результаті дослідження знайшли 1 500 скам'янілостей щонайменше 15 особин, витягнутих із замкненого простору, який жартівливо називають "коробкою-пазлом" через те, що кістки складені одна на одну, нагадуючи блоки джанги.

Багатство знахідок у печері Висхідної зірки змусило деяких експертів висловити занепокоєння, що увага громадськості до поховальних практик може затьмарити справжню цінність цього місця.

Окрім решток гомінін, дослідники знайшли докази пожеж у глибині печерної системи, позначені обгорілими кістками тварин і відкладеннями деревного вугілля.

Залишається невідомим, чи ці вогнища створені H. naledi або більш пізнім видом, але вони могли слугувати для цих древніх істот способом орієнтуватися в темному і складному середовищі проживання печери.

Геологічний і тафономічний фон та розподіл скам'янілостей, осадових порід і натічного каміння, де знайшли особини H. naledi Фото: Paul H. G. M. Dirks et al, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Дискусії навколо Homo naledi та печери Висхідної зірки тривають, а дослідження, що проводять у складній печерній системі, обіцяють надати безліч нових археологічних доказів у найближчому майбутньому.

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