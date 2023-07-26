Ніхто не застрахований. Учені з'ясували, що запустило безперервне виверження вулканів на Венері

Дослідники продовжують розбиратися в тому, як Венера стала втіленням справжнього пекла.

Учені вважають, що в усьому можуть бути винні астероїди, які люто бомбардували Венеру і перегріли внутрішню частину планети, пише Space.com.

Планетологи зазвичай оцінюють вік тієї чи іншої планети, оцінюючи кількість кратерів на поверхні. Але, наприклад, на Землі видимих кратерів досить мало, оскільки поверхня планети змінюється за рахунок зон субдукції на кордонах між континентальними плитами.

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На Венері немає тектоніки плит, але у неї є величезна кількість вулканів — понад 80 тис. Більшість венеріанських вулканів являють собою величезні жерла, з яких постійно тече лава. Остання затоплює поверхню Венери, приховуючи під собою всі сліди стародавніх падінь астероїдів. Насправді вчені знають, що вік сусідньої планети становить 4,5 млрд років.

На Землі основною рушійною силою вулканізму є тектоніка плит, якої немає на Венері. Тому те, що робить планету вулканічно активною, поки залишалося загадкою. Головна теорія свідчить, що раз на 500 млн років на планеті трапляються напади вулканізму. Таке відбувається через те, що під товстою, застійною корою планети накопичується тепло, але механізм усього цього був досі не зрозумілий.

Група палеонтологів на чолі з ученою Симоною Марчі з Південно-західного дослідницького інституту, схоже, знайшла пояснення тому, що відбувається.

Відомо, що на початку історії Сонячної системи багато молодих планет зазнали масивного обстрілу астероїдами та кометами. Згідно з отриманими даними, Венера зазнала сильніших ударів, ніж Земля.

"Більш високі швидкості ударів призвели до масштабнішого плавлення силікатів, розплавивши до 82% мантії Венери", — каже співавтор дослідження Ралука Руфу.

Проведене дослідження показало, що енергія від ударів перегріла внутрішню частину Венери, підтримуючи вулканізм протягом мільярдів років.

Результати дослідження поки залишаються лише переконливою гіпотезою, але майбутні місії на Венеру можуть змінити ситуацію. Так, польоти на Венеру готує Європейське космічне агентство у 2030-х роках, а також NASA хоче запустити орбітальний апарат VERITAS, щоб вивчити топографію планети.

Нагадаємо, вчені вважають, що життя на Венері може ховатися не на поверхні планети. В атмосфері Венери можуть існувати мікроорганізми і їх можна буде легко виявити за допомогою приладів космічних апаратів.