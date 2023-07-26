Відлік до апокаліпсиса ввімкнено: Гольфстрім може обвалитися через 2 роки, а Європа вкриється льодом

Дослідники попереджають, що незабаром сюжет голлівудського блокбастера "Післязавтра" може стати реальністю, а в Європі почнеться новий льодовиковий період.

У голлівудському блокбастері "Післязавтра" океанські течії по всій планеті зупиняються внаслідок глобального потепління, викликаючи новий льодовиковий період на Землі. Можливо спочатку фільм і був науковою фантастикою, але тепер дослідники запевняють, він може виявитися пророчим і набагато раніше, ніж ми думали, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене вченими з Копенгагенського університету, попереджає, що течія Атлантичного океану, що рухає Гольфстрімом, може звалитися в будь-який час, починаючи з 2025 року — виною тому зміни клімату. Зазначимо, що ця течія офіційно відома як Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), вона є рушійною силою, яка приносить теплу воду з Мексиканської затоки до Великої Британії. Також саме вона відповідає за м'які зими в Західній Європі.

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Однак тепер дослідники переконані, що воно обрушиться, і наслідки для планети будуть руйнівними. Результати дослідження свідчать про те, що внаслідок обвалення Гольфстріму Європа зануриться в глибокий мороз, в той час, як у більшості країн Африки, Карибського басейну і Південної Америки, наприклад, Колумбії, Перу і Болівії, температура навпаки різко зросте.

Автори дослідження запевняють, що це може статися в будь-який момент з 2025 року. При цьому вчені вважають, що вже до кінця століття такий сценарій буде "на 95% визначений", якщо нинішні викиди парникових газів збережуться на тому ж рівні. Результати дослідження свідчать, що без будь-яких суттєвих дій, це станеться вже у 2057 році. Однак є ймовірність, що колапс може настати набагато раніше — вже через два роки.

Течія Атлантичного океану, яка рухає Гольфстрім, може звалитися "в будь-який час" Фото: мозг

За словами професора з Інституту Нільса Бора Копенгагенського університету Пітера Дітлевскі, океанські течії життєво важливі для клімату нашої планети, оскільки саме вони відповідають за перерозподіл тепла, холоду й опадів між тропіками та найпівнічнішими частинами Атлантичного регіону.

Дітлевскі зазначає, що відключення AMOC неминуче призведе до похолодання в Європі. В умовах глобального потепління це може здатися не настільки значним, однак професор вважає, що це відключення сприятиме посиленню потепління в тропіках, де підвищення температури значно ускладнить виживання.

Під час дослідження вчені використали дані про температуру океану за останні 150 років, а потім об'єднали їх із новими інноваційними статистичними інструментами. У результаті це привело їх до таких висновків. Автори дослідження вважають, настільки драматичний прогноз підкреслює важливість якнайшвидшого скорочення глобальних викидів парникових газів.

Дослідники використовували дані про температуру океану за останні 150 років Фото: мозг

Водночас результати цього дослідження суперечать звіту Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), в якому зазначено, що подібна зміна AMOC малоймовірна в цьому столітті.

Зазначимо, що передбачення данських учених засновані на моніторингу сигналів раннього попередження, які подають океанські течії, коли стають нестабільними. Дослідники з усього світу раніше вже повідомляли про це, однак лише зараз розвиток статистичних методів дозволив передбачити, коли саме настане цей колапс.

За словами співавторки дослідження, професорки Сюзанни Дітлевсен з Копенгагенського університету, вони з колегами проаналізували дані про температуру поверхні моря в одному районі Північної Атлантики від 1870 року і донині. Результати спостережень свідчать про те, що до 1800-х AMOC залишався відносно стабільним, аж поки течія не зменшилася після закінчення так званого "малого льодовикового періоду" в 1850 році. Це призвело до того, що температура впала так низько, що річка Темза повністю замерзла. Дослідники також припускають, що останнє повне вимкнення AMOC відбулося наприкінці останнього льодовикового періоду близько 12 000 років тому, коли температура в Західній Європі впала на рекордні 10°C.

Раніше Фокус писав про те, що Гольфстрім сповільнюється і може зупинитися зовсім: вчені розповіли, що буде далі.