Убивче виснаження. Морський лід Антарктиди досяг найнижчої точки за всю історію спостережень

Статистика свідчить, що ми спостерігаємо безпрецедентне скорочення антарктичного льоду і вчені досі не знають, чому це відбувається.

У лютому 2023 року кліматологи заявили, що рівень морського льоду в Антарктиді досяг найнижчого рівня за всю історію супутникових спостережень, тобто за останні 45 років. Уже в червні настала фаза, звана "фазою зимового зростання", під час якої плавучий морський лід навколо Антарктиди все ще намагався відновитися. Але, марно, пише Science Alert.

Результати спостережень, проаналізовані вченими з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, свідчать про те, що липневе покриття є значно нижчим, ніж має бути. Наприклад, спостереження свідчать про те, що порівняно з площею морського льоду до 2010 року, нині океану не вистачає близько 2,6 мільйона квадратних кілометрів льоду.

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Кліматологи зазначають, що цей новий мінімум фактично переплюнув попередні рекордні значення, досягнуті у 2016, 2017 і 2022 роках. За словами фізичного океанографа Едварда Доддриджа, те, що відбувається сьогодні, навряд чи можна назвати "просто безпрецедентним".

Океанограф зазначає, рекордно низький рівень сягнув рівня події п'яти сигм — порогу, за якого вчені справді можуть стверджувати, що те, що вони бачать — не проста випадкова мінливість через хаос у Всесвіті. Простими словами, нинішнє значення сягнуло п'яти відхилень вище за середнє — фактично це означає, що якби нічого не змінилося б, ми "очікували побачити таку зиму приблизно раз на 7,5 мільйона років".

Часовий ряд площі морського льоду за рік з 1979 по 2023 рік Фото: нарвалы

За словами дослідника, ймовірною причиною рекордної втрати льоду є кліматична криза. Однак усе ще залишається незрозумілим, як вона спричиняє настільки сильне танення морського льоду. Спостереження свідчать про те, що протягом останніх років антарктичні льоди тануть з такою швидкістю, яку не передбачала жодна кліматична модель. Ця невідповідність змушує вчених замислитися, що вони упускають щось важливе у розумінні того, як взаємодіють океан, лід і атмосфера в південній півкулі.

Дані свідчать про те, що глобальна температура атмосфери Землі підвищилася через парникові викиди, в той час, як поверхня південного океану дещо охолола, а глибші води навпаки — нагрілися. Зниження температури поверхневих вод могло здатися обнадійливою умовою на збереження антарктичної криги, однак після кількох років неухильного збільшення крижаного покриву морський лід Антарктиди раптово зруйнувався у 2016 році. Вчені досі мізкують, намагаючись зрозуміти, чому це сталося.

Попередні дослідження показують, що танення антарктичного льоду може посилюватися теплішими вітрами в регіоні. Науковці зазначають, що Ель-Ніньйо, який офіційно вступив у свої права, вже створив сильні штормові західні вітри над Південним океаном — і це тільки за останні кілька місяців.

Дослідники вважають, що це могло зруйнувати безліч нового морського льоду, який, як правило, утворюється з настанням зими. Втім, учені впевнені, що одне лише це, на жаль, не може пояснити величину відсутнього морського льоду. Ще однією ймовірною причиною називають підйом теплих вод, які можуть роз'їдати брили льоду знизу. Крім того, припускають, що відсутність льоду могла підвищити температуру повітря біля поверхні, що нагріло поверхневі води, а отже "паралізувало" утворення нового льоду...

Карта, що показує концентрацію морського льоду Фото: нарвалы

За словами фахівця з кріосфери з Австралійського антарктичного відділу Роба Массома, танення достатньої кількості антарктичного морського льоду може запустити петлі позитивного зворотного зв'язку, бо хвилі й теплий вітер легше досягають берега. Дослідник зазначає, що в цьому питанні важливу роль відіграє не тільки протяжність льоду Антарктиди, а й тривалість його покриття. Простими словами, якщо морський лід зникає, це піддає краї льоду, що плаває, впливу хвиль, а це збільшує ймовірність відколу шельфових льодовиків. У результаті більша кількість льоду потрапляє в океан, а Антарктида неминуче виснажується.

Дослідники також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб передбачити, що буде далі з морським льодом у Південному океані і як його кількість зміниться найближчими роками.

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