Океан перетворюється на джакузі. Температура поверхні моря вперше досягла рекордних 37,8°C

Дослідники зазначають, що рекордно тепла вода протрималася біля узбережжя кілька годин, а потім відступила.

Останні кілька тижнів вчені раз у раз фіксують нові температурні рекорди, пов'язані зі спекою, яка обрушилася на нашу планету. Так, наприклад, дослідники вважають, що нинішній липень, ймовірно, став найспекотнішим за всю історію спостережень, а майбутній серпень і зовсім може переплюнути ці показники, пише Science Alert.

Цього разу вчені зафіксували новий температурний рекорд, який претендує на звання світового: йдеться про температуру води біля узбережжя Флориди, яка в понеділок сягнула рекордних 37,8°C. Такі температури досить стандартні для джакузі, але навряд чи для відкритого океану.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що дані були взяті з одного підводного буя в затоці Манаті, приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Маямі, на глибині 1,5 метра. Науковці зазначають, що пікова температура була зафіксована о 18:00 і, згідно з офіційними даними, вона трималася на цьому рівні протягом близько чотирьох годин.

За словами метеоролога і колишнього урядового вченого Джеффа Мастерса, офіційного світового рекорду температури поверхні моря не було, проте наукова стаття 2020 року свідчить про те, що попередній максимум було зареєстровано у Кувейтській затоці, він становив 37,6°C. Водночас дослідник зазначає, що новий вимір було зроблено поблизу суші, а тому "забруднення вимірювання впливом землі" може зробити цей запис недійсним. Мастерс також зазначає, що знадобляться фотографічні докази, щоб новий рекорд був прийнятий офіційно.

Попри те, що подібні умови, схожі на сауну, можуть бути приємними для деяких людей, постійна подібна екстремальна спека вельми руйнівна для екосистем коралових рифів і видів, що від них залежать.

Зазначимо, що температурний рекорд було зафіксовано після того, як некомерційний фонд відновлення коралів (CRF) заявив, що один риф, над відновленням якого вони працювали, був повністю спустошений. Дослідники зазначили, що працювали над цим проєктом понад 10 років, але врешті-решт кораловий риф був на 100% знищений.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США свідчать про те, що близько чверті всіх морських видів мешкають у коралових рифах, а тому їхня масова загибель надзвичайно згубна для океану.

Раніше Іспанський інститут морських наук заявив про те, що Середземне море оновило середній добовий температурний рекорд поверхні моря — вода досягла рекордних для цього регіону 28,71°C.

Раніше Фокус писав про те, що океан гарячіший, ніж будь-коли за останні 100 000 років: вчені розповіли, що буде далі.