Планета плавиться. Липень може стати найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

Дослідники вважають, що цей місяць, ймовірно, стане найспекотнішим із коли-небудь зареєстрованих.

В останні кілька тижнів учені раз у раз фіксують все нові температурні рекорди. Тепер Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що липень 2023 року може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Вчені вважають, що причиною такого підвищення температури стала антропогенна зміна клімату, пише Forbes.

Дослідники зі Служби зміни клімату зазначають, що перші три тижні липня були зареєстровані найвищі середньодобові глобальні температури в історії, які спричинили лиха, пожежі та пекучі температури, які не шкодують нікого. Вчені зазначають, що теплова хвиля встановила нові температурні рекорди в Північній Америці, Азії та Європі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У різних куточках планети вчені раз у раз фіксували надзвичайно високі температури. Наприклад, Китай встановив національний рекорд температури 16 липня, коли стовпчик термометра сягнув 52,2 градуса за Цельсієм. Новий температурний рекорд було зафіксовано в місті Турфан у китайській провінції Сіньцзян. Зазначимо, що попри неймовірні хвилі тепла, середньодобову температуру в Європі так і не було побито.

Дослідники Служби зміни клімату Copernicus також зазначають, що 6 липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень, цього дня середня глобальна температура сягнула рекордних 17, 08 градусів за Цельсієм. Учені зазначають, що в рейтингу найспекотніших днів друге і третє місце посіли 5 і 7 липня відповідно.

Зазначимо, що червень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, коли середня температура сягнула рекордних 15,5 градуса за Цельсієм. Дослідники зазначають, що лісові пожежі в Греції та Канаді лише сприяють підвищенню температури. Нинішнє літо далеко не перше, коли хвилі тепла обрушуються на Європу — минулого літа в Європі зареєстрували сотні смертей, пов'язаних зі спекою, а також катастрофічні лісові пожежі у Франції та Іспанії. Однак перші три тижні липня 2023 року побили всілякі теплові рекорди — з подібними температурами людство не стикалося за всю історію спостережень.

Офіційно липень поки що не визнано найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Остаточний вердикт буде опубліковано в бюлетені Copernicus Climate Change Service 8 серпня. Однак Всесвітня метеорологічна служба вже заявляє, що липень 2023 року, імовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень — припускають, що це станеться з імовірністю в 98%.

Данський дослідник Пітер Дітлевсен попереджає, що це не найстрашніше, що чекає на людство. Ймовірно, екстремальні кліматичні зміни призведуть до зупинки атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC), що спричинить руйнування Гольфстріму. У результаті деякі регіони Землі зіткнутися з жахливим холодом, тоді як інші будуть схильні до нестерпної спеки.

Раніше Фокус писав про те, що відлік до Апокаліпсиса ввімкнено: Гольфстрім може обвалитися через 2 роки, а Європа вкриється льодом.