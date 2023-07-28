Початок кінця. "Гості з минулого", які застрягли у вічній мерзлоті, можуть почати нову пандемію

Дослідники вважають, що патогени, які сплять у вічній мерзлоті тисячі років, можуть знищити мікроби, що мають вирішальне значення для Землі.

Дослідники попереджають про нову загрозу, що насувається на людство: цього разу життю на Землі загрожують "мандрівні в часі" патогени, які провели тисячі років у вічній мерзлоті, але тепер можуть просочитися в наш світ. Учені вважають, що вони можуть стати причиною нової пандемії й зруйнують навколишнє середовище, пише Daily Mail.

Стародавні віруси провели в ув'язненні вічної мерзлоти тисячі років, проте вони могли вижити й навіть еволюціонувати, щоб стати домінантними видами, здатними згубити до третини бактеріоподібних господарів. Це несподіване відкриття зробили вчені з Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії, які використовували комп'ютерне моделювання і виявили, що близько 3% вірусоподібних патогенів, раніше замкнених у вічній мерзлоті, стали домінантними після звільнення з льоду.

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Тепер автори дослідження вважають, що ризики, пов'язані з "патогенами, які подорожують у часі", які раніше здавалися науковою фантастикою, насправді можуть стати серйозними факторами екологічних змін і загроз для життя людини.

Зазначимо, що 2022 року вчені оголосили, що змогли відродити вірус віком 48,5 тисячі років, який раніше було виявлено у вічній мерзлоті Сибіру, що тане. Він став одним із семи типів вірусів, яким вдалося відродитися з вічної мерзлоти через тисячі років. "Наймолодший" із них був заморожений 27 000 мільйонів років тому, а "найстаріший" пробув у забутті 48 500 років.

Дослідники зазначають, що ці віруси не є небезпечними для людини, проте інші, які все ще приховані у вічній мерзлоті, цілком можуть виявитися "катастрофічними" і призвести до нових пандемій. Наприклад, вічна мерзлота Аляски колись містила вірус грипу, який поширився планетою 1981 року, що могло спровокувати новий спалах.

Раніше вчені вже провели безліч досліджень, щоб зрозуміти, як ці патогени можуть впливати на людство, проте в останньому дослідженні команда використовувала менш вивчений підхід — навколишнє середовище. Під час дослідження вчені кількісно оцінили екологічні ризики, які можуть створити ці мікроби — для цього було використано комп'ютерне моделювання. Науковці досліджували експерименти зі штучної еволюції, в яких цифрові вірусоподібні патогени з минулого вдиралися в спільноти бектеріоподібних господарів.

Дослідники використали програму, яка являє собою "штучну життєву систему" цифрових мікроорганізмів. Команда створила симуляції, а потім порівняла вплив вторгнення патогенів на розмаїття бактерій-господарів із розмаїттям у контрольних громадах, де вторгнення не відбулося. Результати дослідження свідчать про те, що збудник був більш стійким, ніж 33,6% місцевих патогенів.

Автори дослідження зазначають, що деякі патогени, що зберігаються у вічній мерзлоті, призвели до вимирання до третини видів, представлених сьогодні на Землі. Це свідчить про те, що ризики, пов'язані з цим 1% випущених патогенів, можуть здатися невеликими, проте насправді становлять небезпеку для людства та екології нашої планети загалом.

Раніше Фокус писав про те, що 46000-річна істота відродилася після вічності в сибірській мерзлоті.