Великий вибух не був початком нашого Всесвіту: початку взагалі не було

Вважається, що Всесвіт з'явився внаслідок Великого вибуху, але деякі фізики не так упевнені в твердості цього твердження.

Чому існує Всесвіт? З чого він почався насправді? Що було до Великого вибуху? На ці питання продовжують шукати відповіді фізики-теоретики. Наприклад, Стефон Александер з Університету Брауна, США, вважає, що наш Всесвіт не має ні початку, ні кінця, якщо говорити про час його існування, пише Science Focus.

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З космологічної точки зору існує зв'язок між народженням зірок, утворенням планет і розширенням Всесвіту. Це космічне творіння розгортається завдяки взаємодії швидкості розширення Всесвіту, гравітаційному стисненню темної матерії та захопленню водню, що започаткував усі зірки. Тому історія походження Всесвіту пов'язана з пошуком відповіді на питання, як саме з'явився простір-час, що розширюється.

Згідно з головною теорією походження Всесвіту, він виник внаслідок колосального вибуху приблизно 13,8 млрд років тому. Потім почалося його стрімке розширення, і ця ідея підтримується загальною теорією відносності Ейнштейна.

"Але якщо уявити собі історію Всесвіту як фільм, то якщо перемотати на його початок, то можна побачити, як він стискається в нескінченно малу точку з нескінченною температурою, енергією і викривленням простору-часу. Це сингулярність Великого вибуху. Наприклад, Стівен Гокінг більшу частину свого життя намагався зрозуміти цю сингулярність. Але якщо все, включно із самим часом, виникло внаслідок Великого вибуху, як можна говорити про щось, що сталося до того, як з'явився час? Але такі теорії існують, і одну з них запропонував я сам, які намагаються пояснити, що насправді, можливо, Великий вибух не був початком усього", — каже Александер.

Наш Всесвіт не має ні початку, ні кінця, якщо говорити про час його існування Фото: Live Science

Одна з таких теорій передбачає, що до Великого вибуху існувала зовсім інша космічна епоха з новою фізикою, здатною замінити сингулярність. Але згідно з теорією Алесандера, існує так звана циклічна інфляція, тобто це постійний процес, який об'єднує в собі розширення Всесвіту, а потім його стиснення до початкового стану. По суті це нескінченний процес трансформації Всесвіту, коли він то збільшується, то знову зменшується в розмірах.

"Після критичного циклу, коли накопичилася достатня ентропія, Всесвіт відчуває швидке прискорення розширення простору-часу, відоме як інфляція. Циклічна інфляція використовує переваги звичайної інфляції, пропонуючи потенційний вихід із сингулярності Великого вибуху", — говорить Александер.

Вчений вважає, що тепер потрібно знайти докази цієї теорії в навколишньому космосі, що призведе до точного розуміння походження Всесвіту.

"Я вважаю, що натяки на правильність цієї теорії можна знайти, вивчаючи чорні діри. Наприклад, надмасивні чорні діри, здається, формуються занадто рано, щоб їх можна було пояснити нашою сучасною космологічною стандартною моделлю. Можливо, цю космічну аномалію можна пояснити за допомогою нескінченних циклів, які переживає Всесвіт", — каже Александер.

Фокус уже писав про те, що згідно з новою теорією астрофізика Аві Леба, Всесвіт створили в лабораторії інопланетяни. За його словами, таке може собі дозволити тільки найрозвиненіша цивілізація, і людству до цього ще дуже далеко.