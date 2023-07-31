"Інопланетне життя" вже на Землі, й воно перебуває під водою: вчені знайшли 12 нових дивних видів (фото)

Дослідники зазначають, що деякі з них нагадують інопланетян, інші — казкових єдинорогів, а треті — більш звичних для нас білих ведмедів.

Більшу частину поверхні нашої планети покривають океани, проте вони настільки глибокі, що ми все ще знаємо про них не так багато. Часом ученим усміхається удача, і вони все ще можуть виявити на морському дні види, які раніше не зустрічали. Так було й цього разу, пише Daily Mail.

Цього разу вченим вдалося виявити одразу 12 нових видів дивних і дивовижних морських губок. Деякі з них мають настільки позаземний зовнішній вигляд, що вчені прозвали їх "позаземним життям на Землі".

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Таке відкриття було зроблено в новому дослідженні професора Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі доктора Томаса Тернера й еколога-дослідника Стіва Лонхарта, коли вони занурювалися біля затоки Монтерей у Каліфорнії. Дослідники зазначають, що під час занурення їм вдалося виявити більш ніж десяток нових видів, деякі з яких нагадували білих ведмедів, інші були схожі на міфічних єдинорогів, а треті й зовсім нагадували інопланетян.

Ця губка отримала свою назву на честь Національного морського заповідника затоки Монтерей Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

Загалом під час занурення дослідники задокументували 29 видів губок, а 12 із них виявилися раніше невідомими науці. За словами доктора Тернера, вони з колегами були дуже схвильовані, помітивши губок, яких вони "раніше ніколи й ніде не бачили".

У результаті вчені прозвали деякі нові види "інопланетним життям на Землі". Тернер також уточнив, що їм із колегами подобається відкривати нові давно забуті види й розбиратися в тому, як вони живуть і формують основу морського життя. Дослідники вважають, що надалі це дасть змогу відповісти на безліч запитань.

Експерти виявили 12 нових видів морських губок біля берегів Монтерея, що в Каліфорнії Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

Під час дослідження вчені використали комбінацію кількох методів, зокрема:

підводні фотографії;

секвенування ДНК;

аналіз губок під мікроскопом.

Після того, як дослідження було завершено, вчені дали імена щойно знайденим видам. Наприклад, губку яскраво-оранжевого кольору назвали Megaciella на честь Національного морського заповідника Монтерей-Бей. Інша губка була названа доктором Томасом на честь його партнерки Мелісси Камен — Haliclona (Halichoclona) melissae, а яскраво-біла та пухнаста губка отримала свою назву через схожість із білим ведмедем — Xestospongia ursa. Ще один новий вид губок отримав назву через свої баштоподібні виступи на тілі, які "робили його схожим на єдинорога" — губки отримали назву Hymedesmia (Hymedesmia) promina.

Експерти виявили 12 нових видів морських губок біля берегів Монтерея, що в Каліфорнії Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

Зазначимо, що морські губки ведуть вельми малорухливий спосіб життя, як правило, вкорінюючись на морському дні або скелях. Тут вони харчуються бактеріями, пропускаючи воду через свої порти й фільтруючи корисні речовини.

За словами Лонхарта, морські губки також є популярним джерелом їжі для безлічі видів черепах і морських риб. Водночас учені стверджують, що близько половини з усіх виявлених у цьому зануренні видів раніше зустрічалися лише в затоці Кармель, що, ймовірно, робить їх досить рідкісними.

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