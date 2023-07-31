Видобуток корисних копалин на Місяці: NASA та приватні компанії розповіли про свої плани

Експерти вважають, що на Місяці потрібно перевірити всі технології для видобутку ресурсів, які тестуються на Землі.

У міру того, як програма NASA Artemis набирає обертів, з'являється дедалі більше далекосяжних планів із освоєння Місяця та створення місячної економіки. Особливе місце в цих планах займає видобуток корисних ресурсів, які допоможуть створити постійне місце проживання для землян на іншому світі. Про це говорили учасники чергових зборів у Колорадській школі гірничої справи минулого тижня, пише Space.

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NASA пропонує видобувати цінні ресурси на Місяці, як-от кисень, воду й метали, щоб можна було з їхньою допомогою забезпечити довгострокову присутність людини на Місяці. До процесу видобутку ресурсів і організації місячної економіки планують долучитися й приватні компанії.

Одна з програм NASA під назвою Commercial Lunar Payload Services (CLPS) передбачає співпрацю з приватним сектором у плані доставки важливого обладнання на Місяць для проведення досліджень. Це стосується не тільки отримання загальної інформації про наш супутник, а й вивчення можливостей ефективного видобутку цінних ресурсів.

Річ у тім, що випробування різного роду технологій на Землі, призначених для використання на Місяці, не можуть повністю показати, як вони насправді працюватимуть в умовах іншого світу. Тому ці технології мають пройти тестування на Місяці.

Експерти вважають, що на Місяці потрібно перевірити всі технології для видобутку ресурсів, які тестуються на Землі Фото: space.com

За словами Джеральда Сандерса з NASA, зараз головним пріоритетом для майбутніх місій на Місяць є вивчення можливості видобутку найпростіших ресурсів, які можна використати одразу ж на місці. А потім уже потрібно буде створити інфраструктуру, щоб ці ресурси можна було доставити в інші регіони Місяця.

NASA планує здійснити посадку своїх астронавтів на південному полюсі Місяця та з цього місця почати видобуток тут корисних копалин. За словами Сандерса, перші пілотні місії з вивчення можливості видобутку ресурсів дадуть змогу налагодити процес перед тим, як на супутник Землі буде доставлено масштабніше обладнання для великого виробництва. І в цьому плані NASA планує працювати разом із приватними підрядниками.

Одним із таких підрядників є компанія Intuitive Machines, яка планує стати серйозним гравцем на ринку космічних послуг на Місяці.

У межах програми CLPS ця компанія відіграє важливу роль, адже вже наприкінці цього року на південний полюс Місяця має прилетіти посадковий модуль Nova-C, створений Intuitive Machines. За допомогою цього посадкового модуля на супутник Землі доставлятимуть різні апарати, необхідні для його дослідження. Наприклад, та ж компанія створила робота Micro Nova, який зможе відвідати місця на Місяці недоступні для звичайних місяцеходів.

Головним пріоритетом для майбутніх місій на Місяць є вивчення можливості видобутку найпростіших ресурсів, які можна використовувати відразу ж на місці Фото: NASA

За словами представників Intuitive Machines, одним із головних ресурсів, які потрібно видобувати спочатку, є кисень і вода. А їх можна отримати з водяного льоду, наприклад, у затінених місячних кратерах. Але досі достеменно не зрозуміло, скільки цього льоду є на нашому супутнику, а тому складно зрозуміти, наскільки вигідним буде цей видобуток. І для цього потрібна ретельна розвідка місцевості. Також потрібно випробувати технології, які перетворюватимуть лід на воду й кисень просто на Місяці, щоб зрозуміти їхню ефективність.

Південний полюс Місяця є не лише чудовим місце для видобутку корисних копалин, тут сонячне світло надходить майже постійно впродовж місячної доби, яка становить 28 земних днів. Це світло потрібне для отримання енергії для роботи тих чи інших апаратів і обладнання.

Фокус уже писав про те, що базу на Місяці хочуть живити від сонячних панелей, створених на місці. NASA уклало контракт на 35 млн доларів із Blue Origin для розробки нової технології створення сонячних панелей.