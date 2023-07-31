Океан закипає. Слідом за Середземним морем рекордно нагрілася Північна Атлантика

Дослідники зазначають, що поверхня моря вже на 1 градус за Цельсієм вища за 30-річну кліматичну норму і, ймовірно, стане лише гіршою.

Слідом за новим рекордним максимумом у Середземному морі Північна Атлантика минулого тижня досягла найспекотнішого рівня за всю історію спостережень, на кілька тижнів раніше за свій звичайний пік. Про це заявило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише Science Alert.

Ці новини про нові температурні рекорди з'явилися після того, як дослідники підтвердили, що липень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень. В останні кілька тижнів палюча спека лише посилюється через глобальне потепління. У результаті десятки мільйонів людей постраждали від лісових пожеж і рекордних температур.

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За словами вченого з Національного центру екологічної інформації NOAA Сюньгана Інь, аналіз дослідників показує, що рекордна середня температура поверхні моря в північній частині Атлантичного океану 26 липня становила 24,9 градуса за Цельсієм. Цей рекорд привернув особливу увагу дослідників через те, що пік температури припав набагато раніше за початок сезону спеки — як правило, Північна Атлантика досягає свого піка температури лише на початку вересня.

Дослідники зазначають, що попередній рекорд тут на поверхні моря було зафіксовано у вересні 2022 року за температури 24,89 градуса за Цельсієм. Зазначимо, що NOAA знадобиться близько двох тижнів, щоб підтвердити новий рекорд, а до того часу він є лише попереднім.

Раніше іспанські дослідники заявили, що 24 липня температура поверхні Середземного моря досягла рекордно високої температури. Усе це відбувалося на тлі виняткової хвилі тепла, яка прокотилася по Європі. Учені зафіксували температурний рекорд, який становив 28,71 градуса за Цельсієм.

Утім, дослідники вважають, що цей температурний рекорд поверхні моря в Північній Атлантиці не затримається надовго — середні температури продовжать зростати протягом серпня, і, ймовірно, буде встановлено новий рекорд. Водночас науковці зазначають, що новий температурний максимум більш ніж на 1 градус тепліший за кліматичну норму за останні 30 років, у період із 1982 по 2011 рік.

Зазначимо, що з березня Північна Атлантика починає поступово прогріватися після зими. Ще навесні вчені помітили, що температура поверхні моря тут у середньому була вищою, ніж у попередні роки.

За словами Каріни фон Шукман із Міжнародного дослідницького центру Mercator Ocean, дослідники й раніше спостерігали за морськими хвилями тепла, однак та, яку ми бачимо сьогодні, є більш екстремальною та смертоносною.

Океани поглинають близько 90% надлишкового тепла, яке виробляють люди з початку індустріальної епохи. За останні два десятиліття це накопичення лише подвоїлося. Автори дослідження також зазначають, що в глобальному масштабі середня температура океану з квітня регулярно б'є рекорди сезонної спеки, і, за словами дослідників, надалі ситуація ставатиме лише гіршою.

Раніше Фокус писав про те, що температура поверхні моря вперше досягла рекордних 37,8°C.