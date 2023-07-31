Пекельна душогубка. Вчені змушені евакуювати океан через рекордно високі температури

Гаряча вода надзвичайно шкідлива для всіх морських організмів, але деякі опинилися в найуразливішому становищі через катастрофічне нагрівання океану.

Останній місяць учені раз у раз попереджають, що Земля зіткнулася з тепловою хвилею, небаченою до цього. Науковці фіксують нові температурні рекорди на суходолі, а тепер пекельна спека добралася і до океану, пише Science Alert.

Минулого тижня дослідники заявили, що поверхня води біля узбережжя Флориди сягнула рекордно екстремальної позначки в 37,8°C і протрималася на цьому рівні кілька годин. Тепер дослідники запевняють, що перегріта до стану джакузі морська вода біля Флорида-Кіс стала настільки небезпечною, що вони змушені оголосити екстрену евакуацію морських мешканців із цього району.

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Йдеться про долю третього за величиною бар'єрного рифу у світі — дослідники витягують зразки коралів з океанських розплідників, щоб перемістити їх у більш прохолодні наземні резервуари. За словами координатора проєктів з Фонду відновлення коралів Алекса Нойфельда, екстремально гаряча вода в океані шкідлива для безлічі видів, а не тільки коралів — під загрозою також опинилися риби, лобстери та інші морські мешканці. Нойфельд попереджає, що ця рекордна теплова хвиля в океані в підсумку може обернутися масовою загибеллю риб, черепах та інших тварин.

Кількома днями раніше вчені зафіксували в цьому районі температуру в 32,2°C, а в понеділок в одній із заток вона і зовсім досягла рекордних 37,8°C. Водночас, як правило, корали здатні впоратися з температурою від 21 до 28,8°C.

Учені змушені евакуювати з океану корали Фото: The Reef Institute

Нойфельд зазначає, це найгірше, що йому з колегами доводилося коли-небудь бачити, але небезпека полягає в тому, що наступного місяця ситуація, ймовірно, лише погіршитися, а тому починати евакуацію вразливих видів необхідно вже сьогодні.

Дослідники зосередилися на роботі над збором зразків генетичних штамів коралів із розплідників. Далі їх доставили в наземні резервуари, де вчені зможуть контролювати параметри води — передбачається, що це допоможе захистити корали.

Поки вчені намагаються врятувати морських мешканців прибережних вод, місцеві бізнесмени побоюються, що рекордна спека зруйнує туристичну сферу Флорида-Кіс. Місцеві підприємці, які займаються дайвінгом, також помітили, що прибережна екосистема сильно постраждала — під час занурень вони помітили знебарвлені білі корали, що є ознакою їхнього стресу.

Зазначимо, що знебарвлення відбувається, коли корали, які зазнали стресу, витісняють водорості, які живуть з ними в симбіозі, постачаючи їм поживні речовини й забезпечуючи колір. Цього року знебарвлення коралів, як вважають дослідники, істотно прискорилося, і це при тому, що спека ще не досягла свого піку.

Жителі узбережжя Флориди також побоюються, що через високі температури океану туристична сфера може зупинитися. Річ у тім, що коралові рифи Флориди приносять прибуток у розмірі 2 мільярдів доларів США і забезпечують понад 70 тисяч місць із повною або частковою зайнятістю. Однак нові реалії такі, що туристи навряд чи захочуть занурюватися тут у воду, якщо все, що на них чекає на морському дні — тисячі мертвих коралів.

Дослідники сподіваються, що "евакуація" допоможе захистити місцевий бар'єрний риф від вимирання і збереже тисячі життів морських мешканців, які залежать від нього.

Раніше Фокус писав про те, що температура поверхні моря вперше досягла рекордних 37,8°C.