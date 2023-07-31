Учені знайшли спосіб запобігти деменції: допоможе добавка для бодібілінгу

Дослідження на мишах показує, що ця речовина захищає мишей від зниження когнітивних функцій.

Десятиліттями вчені шукають підказки, які дали б змогу знайти спосіб запобігти або вилікувати деменцію в людей. У новому дослідженні вчені виявили, що добавка для бодіблдингу бета-гідрокси бета-метилбутират (HMB) захищає мишей від зниження когнітивних функцій, пише Science Alert.

Дослідження вчених з Університету Раш і Науково-дослідного інституту Сіммарона в США було опубліковано в науковому журналі Cell Reports. Під час дослідження вчені виявили, що добавка HMB, яка використовується спортсменами для нарощування м'язової маси, також має кілька позитивних "побічних ефектів". По-перше, допомагає підтримувати здоров'я ділянок мозку, що відповідають за запам'ятовування і здатність до навчання. По-друге, зменшує утворення бляшок у мозку мишей, створених для повторення симптомів хвороби Альцгеймера в людини.

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Зазначимо, що скупчення бляшок у людському мозку є типовим для пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Утім, дослідникам досі не вдалося з'ясувати, що саме спричиняє захворювання, але припускається, що саме бляшки є ключем до відмови нейронів.

Це дослідження було зосереджене на мишах, проте дослідники сподіваються, що HMB також можна буде використовувати й для боротьби з деменцією у пацієнтів з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера.

За словами співавтора дослідження, нейробіолога з Університету Раша, Каліпада Пахана, хороша новина полягає в тому, що добавка HMB вже вважається безпечною для набору маси, навіть за умови тривалого прийому. Тепер дослідники вважають, що надалі вона може стати одним із найбезпечніших і найпростіших способів зупинити прогресування хвороби, а також забезпечить захист пам'яті у пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Вчені провели ретельний аналіз і виявили, що добавка HMB взаємодіє з альфа-рецептором, який активується проліферацією пероксисом — приймачем сигналів у мозку, що допомагає метаболізувати жирні кислоти. Зазначимо, що саме цим і обумовлений успіх у наборі м'язової маси.

У більш ранніх дослідженнях вчені виявили важливість сімейства білків (нейротрофічні фактори) у підтримці правильного функціонування нейронів. Також відомо, що пацієнти з хворобою Альцгеймера мають низькі рівні цих білків, але HMB, імовірно, здатний заповнювати їх.

За словами Пахана, після перорального прийому HMB проникає в мозок, потім збільшує кількість цих корисних білків, відновлюючи нейронні зв'язки, покращуючи пам'ять і здатність до навчання. Поки вчені змогли перевірити все це лише на мишах з патологією, подібною до хвороби Альцгеймера. Таким чином вчені дійшли висновку, що HMB може бути подвійно корисною, оскільки вона не тільки впливає на пам'ять, а й на деякі фізичні прояви, пов'язані з прогресуванням хвороби.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти точні механізми, які використовує HMB, а також перевірити, чи спрацює ця добавка так само на людях. Проте вчені вважають, що нинішні результати є перспективними.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що мозок лінивіший, ніж нам здається.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.