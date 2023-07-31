У конкретному місці, за певної температури: вчені розповіли, як правильно зберігати яйця

Неправильне зберігання цього продукту може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а тому дослідники радять суворо дотримуватися цих рекомендацій.

Яйця є одним з найбільш популярних продуктів у всьому світі. Однак також широко відомо, що вони можуть виявитися вельми небезпечними, оскільки на шкаралупі може зберігатися сальмонела, яка легко проникає всередину через тріщини, пише Science Focus.

Щоб захистити себе і своїх близьких від сальмонельозу, варто дотримуватися чітких інструкцій дослідників про те, як зберігати й обробляти яйця. За словами наукового письменника і редактора докторським ступенем у галузі харчової хімії Університету Лідса, доктора Емми Девіс, важливо пам'ятати, що зберігати яйця варто за температури від 0 до 20°C. Якщо у вашому будинку немає прохолодної комори, то найкраще зберігати яйця в холодильнику в оригінальній або іншому закритому пакуванні.

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Річ у тім, що окрема коробка також допоможе захистити продукт від проникнення запахів навколишніх продуктів через пористу шкаралупу яєць. За словами Девіс, крім того, варто віддавати перевагу яйцям, які знесли кури, вакциновані проти сальмонели. Це захистить від розвитку небезпечної хвороби.

Де не слід зберігати яйця

Доктор Девіс зазначає, що найменш відповідним місцем у холодильнику для зберігання яєць є дверцята холодильника, де, як правило, і розташовуються спеціальні відсіки. Проблема полягає в тому, що саме дверцята холодильника є місцем із максимально мінливою температурою, яка коливається внаслідок відкриття та закриття холодильника.

Як готувати яйця

Дослідники радять дістати яйця з холодильника щонайменше за 30 хвилин до приготування. Це допоможе запобігти розтріскуванню шкаралупи під час варіння, а також дасть змогу продукту зберегти оптимальні сполучні властивості під час запікання.

Як обробляти яйця

Попри те, що кури щеплені від сальмонели, шкаралупа все ще залишається надзвичайно брудною, а тому доктор Девіс радить обробляти яйця перед тим, як використовувати.

Дослідники радять промивати яйця під теплою проточною водою, а потім витирати м'якою губкою або ганчіркою. До того ж вчені наполегливо не рекомендують використовувати мийні засоби, оскільки деяка їх частина може просочитися крізь пористу шкаралупу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб виготовляти кісткові трансплантати з яйця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.