У власників затонулого батискафа Titan нова бізнес-ідея: хочуть збудувати колонію на Венері

Гільєрмо Зенляйн хотів би, щоб до 2050 року в колонії у хмарах Венери жили вже 1000 людей.

Венера є найспекотнішою планетою в Сонячній системі, де температура на поверхні може досягати 480 градусів за Цельсієм. До того ж планета має дуже отруйну атмосферу, сповнену сірки. Тобто жити на Венері теоретично неможливо. Проте співзасновник компанії OceanGate, яка стала сумно відомою після катастрофи батискафа Titan, планує за кілька десятиліть побудувати у хмарах Венери першу людську колонію, пише Futurism.

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Співзасновник OceanGate Гільєрмо Зенляйн, який залишив посаду генерального директора компанії ще 10 років тому, але залишився її співвласником, поділився своїми амбітними планами щодо освоєння Венери.

Він заявив, що в рамках його нового проекту Humans2Venus розробляються ідеї, яким чином можна зробити Венеру придатною для життя планетою за допомогою створення в її хмарах першої людської колонії. За словами Зенляйна, така станція, що літає в атмосфері, буде побудована вже до 2050 року і тут житимуть 1000 людей.

Зенляйн вважає, що його план створення колонії на Венері з сотнями або навіть тисячами людей, які тут живуть, не більш шалений, ніж ідея Ілона Маска створити в найближчому майбутньому колонію на Марсі з 1 млн осіб.

Венера є найспекотнішою планетою в Сонячній системі, де температура на поверхні може досягати 480 градусів Фото: NASA

Співзасновник компанії OceanGate згоден з тим, що Венера не найкраще місце для життя, адже ця планета є найспекотнішою в Сонячній системі і має неймовірно токсичну атмосферу. Атмосфера планети складається з величезної кількості вуглекислого газу та сірки, а температура на поверхні настільки висока, що може плавитись свинець. Також на планеті неймовірно високий тиск, який у 90 разів сильніший, ніж на Землі.

"Цей план викликає подив у багатьох експертів космічної галузі, але я думаю, що побудувати колонію на Венері до 2050 року цілком реально", — каже Зенляйн.

За словами Зенляйна, приблизно в 50 км над поверхнею Венери є частина атмосфери, де не такий високий тиск і не така висока температура, тому створити колонію, що плаває в хмарах, можна.

Згідно з планом, конструкція колонії, яка нагадуватиме космічну станцію, зможе захистити поселенців від небезпечного впливу навколишнього середовища. Поки що точно не ясно, як саме буде побудована колонія і що вона буде представляти собою насправді. Принаймні, Зенляйн таких подробиць не розкрив. Залишається лише почекати якихось 27 років, щоб дізнатися, чи з'явиться перша людська колонія на Венері, чи ні.

Фокус вже писав, що вчені з'ясували, що запустило безперервне виверження вулканів на Венері. Дослідники продовжують розумітися на тому, як Венера стала втіленням справжнього пекла.