Землю захистять від палючого Сонця гігантська парасолька й астероїд: у чому суть незвичайної ідеї (фото)

У боротьбі зі зміною клімату вчені намагаються вивчити різні варіанти. Навіть найдивніші.

Щоб пом'якшити наслідки від зміни клімату, що відбувається на Землі, Іштван Сапуді з Гавайського університету, США, пропонує зменшити кількість сонячного світла. Для цього потрібно "всього нічого": побудувати гігантську "парасольку" і прив'язати її до астероїда, який до цього доставили ближче до Землі, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Сапуді, потрібно створити захисний екран у космосі, який би слугував своєрідною парасолькою для захисту від сонячного проміння, яке використовують люди на Землі. Ця "парасолька", розміщена в космосі, може заблокувати частину сонячного випромінювання, що надходить на Землю, і в такий спосіб можна домогтися невеликого зниження глобальної температури. Вчений вважає, що таке тимчасове розв'язання проблеми дасть змогу людям поліпшити методи боротьби зі змінами клімату на самій Землі.

Щоб пом'якшити наслідки від зміни клімату, що відбувається на Землі, Іштван Сапуді з Гавайського університету, США, пропонує зменшити кількість сонячного світла Фото: ScienceAlert

За словами вченого, такий захисний екран зможе блокувати приблизно 1,7% сонячного випромінювання, яке надходить на Землю. Вважається, що зниження рівня випромінювання Сонця від 1% до 2% вже може призвести до того, що глобальна температура знизиться.

Щоб така парасолька могла перебувати в космосі, їй потрібен баласт і цим баластом може бути астероїд, який потрібно перемістити ближче до нашої планети, вважає Сапуді. Річ у тім, що маса захисного екрана може бути величезною, тож усю конструкцію буде складно доставити із Землі в космос. Але якщо там уже перебуватиме астероїд (учений вважає, що переміщення цих каменів можна здійснити), то це вирішує проблему з величезною масою.

За словами вченого, такий захисний екран зможе блокувати приблизно 1,7% сонячного випромінювання, яке надходить на Землю Фото: ScienceAlert

За оцінками вченого, для того, щоб захисний екран перебував у космосі в стаціонарному положенні, він має важити приблизно 350 млн тонн, але якщо в нього буде баласт у вигляді астероїда, то вся конструкція важитиме 3,5 млн тонн. При цьому сам захисний екран важитиме 35 тисяч тонн. Але цей щит можна зробити ще легшим, якщо використовувати для його виготовлення такий матеріал, як графен.

Загальна маса протисонячного щита і його баласту становитиме 3,5 млн тонн, якщо розмістити його в точці Лагранжа L1 системи Земля-Сонце. Це точка відносної гравітаційної стійкості, яку гравітаційна взаємодія між Сонцем і Землею. Якщо розмістити будь-який об'єкт у цій точці, то гравітація зірки і нашої планети врівноважується і таким чином, запущений сюди об'єкт буде завжди перебувати в цьому місці.

Загальна маса протисонячного щита і його баласту становитиме 3,5 млн тонн, якщо розмістити його в точці Лагранжа L1 системи Земля-Сонце Фото: ESA

Навіть якщо припустити, що астероїд можна буде доставити ближче до Землі, але доставити сам щит у космос поки що неможливо. 35 тисяч тонн — це неймовірно величезна вага. Навіть ракета Starship від SpaceX зможе піднімати в космос не більше 250 тонн вантажу. А це буде найпотужніша ракета у світі.

Фокус уже писав, що сонячні панелі виробляють у 5 разів більше вуглекислого газу, ніж вважалося. Нове дослідження припускає, що використання сонячних панелей виявилося набагато небезпечнішим, ніж вчені припускали раніше.