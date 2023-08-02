Ворота в Пекло відчиняються. У липні зафіксували неймовірний стрибок спеки — у 8 разів більший за попередній

Дослідники попереджають, що це тільки початок запаморочливо спекотної погоди — на людство чекає нова хвиля нестерпної спеки.

Десятиліттями вчені попереджали, що діяльність людини призведе до незворотних і жахливих наслідків — планета поступово нагрівалася і цього року ми зіткнулися з рекордними тепловими хвилями, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що 2023 року людство витягнуло одразу три "нещасливих квитки", які разом обернулися кліматичним фіаско. Йдеться про поєднання літа в північній півкулі, Ель-Ніньйо в Тихому океані, що розвивається, і підвищення концентрації парникових газів. Усе це разом створило настільки сильні теплові хвилі, що липень офіційно став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

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Тож не дивно, що такий гігантський стрибок вельми стурбував учених-кліматологів. Втім, учені вважають, що пекельна спека на Землі ще не досягла свого піка. Перевірка всіх даних займе певний час, але попередня оцінка Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus передбачає, що в серпні 2023 року середня глобальна температура буде на 0,32°C вищою, ніж у минулому рекордному місяці.

Липень 2023 року був не просто найспекотнішим місяцем, на цьому графіку він виділяється як найбільший стовпчик Фото: озоновая дыра

Це може здатися несуттєвим, однак проблема полягає в тому, що кліматологи спостерігають набагато більший стрибок, ніж вони бачать зазвичай. Наприклад, попередній рекорд було встановлено в червні 2019 року, проте тоді він лише на 0,04 °C перевищив попереднє рекордне значення, зафіксоване в липні 2016 року. Такого стрибка дослідники не спостерігали за всю історію з початку спостережень.

Зазначимо, що цифри, наведені вище, отримано від Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), і вони не включають останній тиждень місяця. Водночас дослідники зазначають, що інші аналізи та інструменти дають дещо інші цифри, однак так чи інакше всі вчені-кліматологи згодні з тим, що липень був набагато спекотнішим за все, що дослідники бачили раніше. При цьому немає жодних ознак, що останній тиждень місяця міг істотно вплинути на ситуацію.

За словами доктора Карло Буонтемпо з ECMWF, рекордні температури, які ми спостерігаємо сьогодні є частиною тенденції різкого підвищення глобальних температур. Основною причиною тому, зрештою, є антропогенні викиди. При цьому вчені припускають, липневий рекорд навряд чи залишиться ізольованим. Сезонні прогнози свідчать про те, що температури над сушею, ймовірно, будуть "значно вищими за середні".

Ці вимірювання виключають регіони, віддалені більш ніж на 60 градусів від екватора, де проживає мало людей, але події зачіпають решту планети Фото: озоновая дыра

За словами секретаря Всесвітньої метеорологічної організації, професора Петтері Тааласа, екстремальна погода, що обрушилася на Землю і від якої вже постраждали мільйони людей, на жаль, всього лише сувора реальність зміни клімату, і нам довелося зіткнутися з нею. Водночас дослідники в один голос попереджають, що якщо нам не вдасться скоротити викиди парникових газів уже сьогодні, боротьба з кліматичними змінами буде провалена, а в майбутньому на нас чекають ще виші температури.

Зазначимо, що до липня 2023 року вчені-кліматологи не зафіксували жодного дня із середньою температурою вище 17 °C за всю історію спостережень. У липні, згідно з даними дослідників, їх була рекордна кількість — 26.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змушені евакуювати океан через рекордно високі температури.