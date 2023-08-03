Уперше в історії потужне виверження на Сонці вдарило одночасно по Землі, Марсу і Місяцю
Астрономи вперше змогли зафіксувати потрапляння сонячних часток унаслідок коронального викиду маси відразу на поверхні трьох світів.
У новій статті, опублікованій у виданні Geographical Research Letters, науковці повідомили про те, що одразу кілька космічних апаратів уперше в історії зафіксували потрапляння сонячних часток одночасно на Землю, Марс і Місяць. Після сильного спалаху на Сонці стався потужний корональний викид маси і виявилося, що сонячні частки мають таку енергію, яка здатна пробити магнітне поле Землі. У Місяця і Марса немає магнітного поля, тому у сонячних часток взагалі не було жодних перешкод. Астрономи побоюються, що подібні сонячні удари можуть бути смертельними для астронавтів на Місяці та Марсі, пише Daily Mail.
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Науковці опублікували результати дослідження тільки 2 серпня 2023 року, хоча сама унікальна подія сталася ще 28 жовтня 2021 року. Тоді виверження на Сонці було настільки сильним, що Земля і Марс, які перебували на протилежних сторонах від Сонця на відстані приблизно 250 млн км одна від одної, зазнали найсильнішого удару сонячними частками.
Також удар припав і на Місяць і це була перша в історії зафіксована космічними апаратами подія одночасного сонячного удару по трьох світах. Масштабний викид енергії та плазми одночасно зареєстрували орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, марсохід Curiosity, місячний посадковий модуль Чан'є-4, та орбітальні апарати Lunar Reconnaissance Orbiter і DLR Eu:CROPIS Earth.
Автори статті написали, що виверження на Сонці призвело до рідкісної події, коли сонячні частки змогли пробити магнітне поле Землі через те, що мали дуже високу енергію. Оскільки Місяць і Марс не мають магнітного поля, то подібне випромінювання під час взаємодії з ґрунтом може створювати вторинне випромінювання. Хоча Марс у цьому випадку трохи більше захищений від сонячних часток, завдяки тому, що його дуже тонка атмосфера уповільнює рух часток з дуже високою енергією.
Оскільки Місяць і Марс — це головні цілі для майбутніх досліджень космосу, то вченим важливо знати, як такі сонячні виверження можуть впливати на організм людини. Адже астронавти можуть зіткнуться з ризиком отримання променевої хвороби, перебуваючи на поверхні цих двох світів.
За словами вчених дуже сильні корональні викиди маси на Сонці, які досягли Місяця або Марса, можуть підвищувати рівень місцевого випромінювання, а це вже серйозна проблема для майбутніх астронавтів, які будуть тут перебувати.
Грей — це одиниця виміру поглинання іонізуючого випромінювання, і науковці підрахували, що доза в 700 міллігрей може спричинити в астронавтів променеву хворобу, що призведе до руйнування кісткового мозку та внутрішньої кровотечі. Якщо ж астронавт отримає дозу в понад 10 грей, то він навряд чи проживе більше двох тижнів. Таку високу дозу випромінювання могли отримати астронавти на Місяці 1972 року, коли стався дуже сильний спалах на Сонці і потужний потік плазми досяг Місяця. Але, на щастя, це сталося між місіями "Аполлон-16" і "Аполлон-17".
Як засвідчили вимірювання апарата Lunar Reconnaissance Orbiter під час сонячного виверження в жовтні 2021 року доза випромінювання на поверхні Місяця становила 31 мілігрей. Водночас апарат Trace Gas Orbiter на орбіті Марса зафіксував дозу випромінювання в 9 мілігрей, а марсохід Curiosity засвідчив, що на поверхні планети доза випромінювання становила 0,3 мілігрея. Тобто атмосфера Марса знизила вплив сонячних часток.
За словами вчених, приблизно кожні 5,5 років на Місяць і Марс потрапляють дуже значні потоки енергії та плазми від Сонця, які провокують появу небезпечних для астронавтів рівнів випромінювання. Тому потрібно думати над тим, як захистити космічних мандрівників у майбутньому.
Як уже писав Фокус, вчені спіймали дуже дивний радіосигнал з чорної діри і така подія була виявлена вперше. Досі залишається загадкою, що точно відбувається в чорній дірі на відстані в 28 тисяч світлових років від нас.