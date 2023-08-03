Уперше в історії потужне виверження на Сонці вдарило одночасно по Землі, Марсу і Місяцю

Астрономи вперше змогли зафіксувати потрапляння сонячних часток унаслідок коронального викиду маси відразу на поверхні трьох світів.

У новій статті, опублікованій у виданні Geographical Research Letters, науковці повідомили про те, що одразу кілька космічних апаратів уперше в історії зафіксували потрапляння сонячних часток одночасно на Землю, Марс і Місяць. Після сильного спалаху на Сонці стався потужний корональний викид маси і виявилося, що сонячні частки мають таку енергію, яка здатна пробити магнітне поле Землі. У Місяця і Марса немає магнітного поля, тому у сонячних часток взагалі не було жодних перешкод. Астрономи побоюються, що подібні сонячні удари можуть бути смертельними для астронавтів на Місяці та Марсі, пише Daily Mail.

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Науковці опублікували результати дослідження тільки 2 серпня 2023 року, хоча сама унікальна подія сталася ще 28 жовтня 2021 року. Тоді виверження на Сонці було настільки сильним, що Земля і Марс, які перебували на протилежних сторонах від Сонця на відстані приблизно 250 млн км одна від одної, зазнали найсильнішого удару сонячними частками.

Також удар припав і на Місяць і це була перша в історії зафіксована космічними апаратами подія одночасного сонячного удару по трьох світах. Масштабний викид енергії та плазми одночасно зареєстрували орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, марсохід Curiosity, місячний посадковий модуль Чан'є-4, та орбітальні апарати Lunar Reconnaissance Orbiter і DLR Eu:CROPIS Earth.

Виверження на Сонці було настільки сильним, що Земля і Марс, які перебували на протилежних сторонах від Сонця на відстані приблизно 250 млн км одна від одної, зазнали найсильнішого удару сонячними частками Фото: Forbes

Автори статті написали, що виверження на Сонці призвело до рідкісної події, коли сонячні частки змогли пробити магнітне поле Землі через те, що мали дуже високу енергію. Оскільки Місяць і Марс не мають магнітного поля, то подібне випромінювання під час взаємодії з ґрунтом може створювати вторинне випромінювання. Хоча Марс у цьому випадку трохи більше захищений від сонячних часток, завдяки тому, що його дуже тонка атмосфера уповільнює рух часток з дуже високою енергією.

Оскільки Місяць і Марс — це головні цілі для майбутніх досліджень космосу, то вченим важливо знати, як такі сонячні виверження можуть впливати на організм людини. Адже астронавти можуть зіткнуться з ризиком отримання променевої хвороби, перебуваючи на поверхні цих двох світів.

Оскільки Місяць і Марс — це головні цілі для майбутніх досліджень космосу, то вченим важливо знати, як такі сонячні виверження можуть впливати на організм людини Фото: NASA

За словами вчених дуже сильні корональні викиди маси на Сонці, які досягли Місяця або Марса, можуть підвищувати рівень місцевого випромінювання, а це вже серйозна проблема для майбутніх астронавтів, які будуть тут перебувати.

Грей — це одиниця виміру поглинання іонізуючого випромінювання, і науковці підрахували, що доза в 700 міллігрей може спричинити в астронавтів променеву хворобу, що призведе до руйнування кісткового мозку та внутрішньої кровотечі. Якщо ж астронавт отримає дозу в понад 10 грей, то він навряд чи проживе більше двох тижнів. Таку високу дозу випромінювання могли отримати астронавти на Місяці 1972 року, коли стався дуже сильний спалах на Сонці і потужний потік плазми досяг Місяця. Але, на щастя, це сталося між місіями "Аполлон-16" і "Аполлон-17".

Як засвідчили вимірювання апарата Lunar Reconnaissance Orbiter під час сонячного виверження в жовтні 2021 року доза випромінювання на поверхні Місяця становила 31 мілігрей. Водночас апарат Trace Gas Orbiter на орбіті Марса зафіксував дозу випромінювання в 9 мілігрей, а марсохід Curiosity засвідчив, що на поверхні планети доза випромінювання становила 0,3 мілігрея. Тобто атмосфера Марса знизила вплив сонячних часток.

Марс трохи більше захищений від сонячних часток, завдяки тому, що його дуже тонка атмосфера уповільнює рух часток з дуже високою енергією Фото: NASA

За словами вчених, приблизно кожні 5,5 років на Місяць і Марс потрапляють дуже значні потоки енергії та плазми від Сонця, які провокують появу небезпечних для астронавтів рівнів випромінювання. Тому потрібно думати над тим, як захистити космічних мандрівників у майбутньому.

Як уже писав Фокус, вчені спіймали дуже дивний радіосигнал з чорної діри і така подія була виявлена вперше. Досі залишається загадкою, що точно відбувається в чорній дірі на відстані в 28 тисяч світлових років від нас.