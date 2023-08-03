У Флориді зростає кількість випадків "божої кари": дедалі більше людей заражаються проказою

Дослідники поки що не знайшли джерело поширення захворювання, яке вже стало ендемічним.

У Флориді, США, продовжує зростати кількість випадків зараження проказою, про що свідчать дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США. Ба більше, у новому звіті агентства йдеться, що захворювання стало ендемічним, а це означає, що загроза зараження проказою залишиться в цьому штаті назавжди, пише IFL Science.

Згідно з офіційними даними, у США за 2020 рік було зареєстровано 159 випадків прокази, з яких більша частина припадала на Флориду. На Центральну Флориду загалом припадає 81% випадків прокази по всьому штату.

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Проказа або хвороба Гансена — це хронічна бактеріальна інфекція, що викликається бактеріями Mycobacterium leprae або Mycobacterium lepromatosis. Хвороба може призвести до пошкодження нервів, дихальних шляхів, шкіри та очей. Серед найпоширеніших симптомів — знебарвлення окремих ділянок шкіри, поява наростів, виразок на підошвах ніг, набряк обличчя, оніміння та можливий параліч. Проказа згадується ще в Старому Завіті й називається "божою карою", також відомо, що раніше захворювання діагностували священнослужителі.

Пошкодження нервів є найнеприємнішим симптомом, оскільки це повністю блокує здатність відчувати біль. Через це люди можуть не помітити пошкоджень на своєму тілі та подальшої інфекції. Раніше пошкоджені кінцівки ампутували, але в сучасному світі до такого крайнього заходу вдаються дуже рідко.

Від самого початку проказа була рідкістю для США, куди її завозили з інших частин світу, де захворювання було ендемічним. Нові ж дані свідчать, що одна третина випадків прокази була отримана на місці. Також зазначається, що більшість випадків було зареєстровано в людей, які народилися в США. Це важливо тому, як вказує на те, що люди заражалися бактеріальною інфекцією в ранньому віці, але симптоми хвороби проявилися пізніше.

"Отримана інформація припускає, що проказа стала ендемічною у Флориді, що вимагає подальшого вивчення методів її передачі", — йдеться у звіті.

Автори опублікованої доповіді кажуть, що поки не можуть знайти джерело зараження. Вважається, що необхідний тісний і тривалий контакт із хворим із нелікованою проказою, можливо, протягом багатьох місяців.

Учені підозрюють, що сплеск прокази у Флориді стався через дику тварину. Багато тих, хто заразився, проводили чимало часу на вулиці, що дає змогу припустити, що люди вступили в контакт із патогеном через природне середовище.

Дослідники знають, що проказу можуть переносити броненосці, які живуть у деяких частинах південної Флориди. Попри це випадки прокази з'являються і в інших регіонах США, де броненосці не мешкають.

Хороша новина полягає в тому, що майже 95% людей мають природний імунітет до прокази. Захворювання також можна вилікувати, якщо вчасно його діагностувати. Зазвичай пацієнтам призначають коктейль з антибіотиків, який необхідно регулярно приймати протягом кількох років.