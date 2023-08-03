Виявлено дві зірки на дуже близькій відстані: система помістилася б усередині Сонця

Дві зірки обертаються навколо одна одної всього за 1,9 години.

Американські вчені виявили неймовірно тісну зоряну систему, що складається з коричневого карлика і червоного карлика. Обидва об'єкти роблять повний оберт навколо один одного за неймовірні 1,9 години, а відстань між ними менша, ніж радіус Сонця (цей радіус становить приблизно 696 тисяч км). Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Науковці виявили коричневого карлика, який отримав назву ZTF J2020+5033 на відстані в 457 світлових років від Землі, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. Але цей коричневий карлик перебуває у подвійній системі разом із меншою, ніж Сонце, зіркою, червоним карликом, і до цього вчені ще не знаходили систем із такими характеристиками. Це найближча відстань коричневого карлика від зірки-компаньйона, і вся ця система могла б запросто поміститися всередині нашого Сонця, враховуючи розмір орбіти двох об'єктів.

Коричневий карлик має розмір Юпітера, але його маса у 80 разів більша, ніж у планети гіганта. А зірка червоний карлик має лише 17,6% радіуса і 13,4% маси Сонця. Насправді коричневі карлики не вважаються справжніми зірками, хоча й могли б ними стати. Принаймні їхня маса дає змогу запустити в ядрі термоядерний синтез, але замість водню, як у звичайних зірках, тут відбувається синтез атомів дейтерію. По суті, коричневі карлики — це щось середнє між планетами-гігантами і звичайними зірками.

Насправді коричневі карлики не вважаються справжніми зірками, хоча й могли б ними стати Фото: Universe Today

Ці невдалі зірки виявити дуже складно, адже вони неймовірно тьмяні, а до того ж здебільшого вони існують окремо і не пов'язані з іншими зірками. Лише приблизно 1% зірок, схожих на Сонце або менших за розміром, перебувають у подвійних системах разом із коричневими карликами. Але відстань між цими об'єктами набагато більша, ніж виявили під час нового дослідження астрономи. Фактично вони вперше побачили таку коротку відстань.

Зірка червоний карлик має лише 17,6% радіуса і 13,4% маси Сонця Фото: wikipedia

Науковці з'ясували, що обидва об'єкти вже досить старі і в минулому вони були більшими за розміром і перебували приблизно в 5 разів далі один від одного, ніж зараз. Вчені вважають, що взаємодія між двома об'єктами призвела до того, що частина їхньої речовини випарувалася в космос, і це призвело до сповільнення їхнього обертання, що і стало причиною зменшення орбіти.

Астрономи припускають, що коричневий карлик з часом наближатиметься до червоного карлика. Хоча цей об'єкт і менший, ніж звичайна зірка, але має сильнішу гравітацію. Це означає, що коричневий карлик почне забирати речовину зірки в міру їхнього зближення.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили нову дуже яскраву і дуже рідкісну зірку-монстра і в цьому їм допомогла темна матерія. Нова зірка настільки велика, яскрава і дивна, що її зовнішній вигляд вказує на наявність поруч скупчення темної матерії.

Також Фокус писав про теорії, які припускають, що наш Всесвіт є всього лише голограмою і насправді вся наша реальність є ілюзією.