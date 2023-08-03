Боротьба на клітинному рівні. Чому засмага на людській шкірі проявляється лише через деякий час

Дослідники вважають, що нарешті розгадали головну таємницю, чому засмага на нашому тілі проявляється не одразу, а із затримкою в години, а то й добу.

Для багатьох, хто засмагає, довгий час загадковою примхою науки залишалося те, чому наша засмага з'являється лише за кілька годин, а часом і днів, після того, як ми покинули пляж. Сьогодні дослідники пролили світло на цю таємницю, пише Daily Mail.

Тепер дослідники вважають, що у них нарешті з'явилася відповідь — це пов'язано з двома процесами, що конкурують, у наших клітинах. Автори дослідження, біологи з Тель-Авівського університету в Ізраїлі, стверджують, що коли людина зазнає впливу сонячних ультрафіолетових променів, первісною реакцією організму є відновлення пошкоджень ДНК у клітинах. Однак на кілька годин ця реакція пригнічується іншим механізмом, який відповідає за пігментацію шкіри — більш відомий як засмага.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що нове дослідження було проведено вченими, які раніше виявили, що сонячні ванни здатні підвищити лібідо людини, а також змушують нас хотіти сексу. Автори дослідження зазначають, що пігментація шкіри призупиняється після перебування на сонці, проте механізм цього призупинення все ще залишається невідомим.

На клітинному рівні існують два механізми, які захищають нашу шкіру від впливу небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Перший спрямований на відновлення ДНК у клітинах шкіри, пошкоджених радіацією, а другий включає підвищене вироблення меланіну — природного пігменту в організмі, який також надає очам і волоссю темного кольору.

Відомо, що меланін виробляється і розподіляється особливими клітинами, званими меланоцитами, і затемнює шкіру, тим самим захищаючи її від майбутнього впливу радіації. По суті, коли ми піддаємося впливу УФ-променів, перший механізм ефективно паралізує інший доти, доки корекція ДНК не досягне свого піка. Дослідники зазначають, що це відбувається приблизно через кілька годин впливу ультрафіолету.

За словами автора дослідження, професора Карміта Леві, генетична інформація має бути захищеною від мутацій, тому цей механізм відновлення має пріоритет усередині клітини під час впливу сонячних променів. Простими словами, механізм відновлення ДНК у клітині говорить усім іншим механізмам, щоб вони "зупинили все і дали йому спокійно закінчити свою роботу".

Попереднє дослідження вчених показало, що білок MITF, який активується під час перебування на сонці, відповідає за регулювання цих двох механізмів. У новому ж дослідженні вчені показали, що інший білок, названий АТМ, який відіграє ключову роль у репарації ДНК, активує перший механізм і відключає другий.

Під час дослідження вчені провели низку лабораторних експериментів із мишами та тканинами шкіри тварин, які показали інгібування ATM — простими словами, видалення рівнів пігментації, спричиненої білком. Леві вважає, що цей процес, ймовірно, використовує компоненти механізму пігментації, щоб збільшити шанси клітини на виживання мутацій після радіаційного опромінення.

Автори дослідження вважають, що надалі отримані ними результати можуть допомогти дослідникам у сфері захисту шкіри, а також, можливо, у спробах запобігти розвитку раку шкіри.

Раніше Фокус писав про те, чи можна засмагнути, використовуючи сонцезахисний крем.