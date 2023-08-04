У Всесвіту виникло питання: у глибокому космосі астрономи знайшли гігантський знак питання (фото)

Дослідники кажуть, що унікальний об'єкт вдалося виявити за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Космічний телескоп Джеймса Вебба знайшов ідеальної форми знак питання, який ховався в глибокому космосі, неподалік від пари молодих зірок під назвою Herbig-Haro 46/47, пише Daily Mail.

Поки не зрозуміло, чи справді у Всесвіту з'явилося до нас запитання. Експерти стверджують, що природа гігантського знака питання може бути менш страшною, ніж здається на перший погляд. Можливо, цей розділовий знак з'явився внаслідок злиття двох галактик, одна з яких розтягується під дією гравітації іншої.

"Існують мільярди галактик, які ми можемо спостерігати в нашій частині Всесвіту, і більшість із них мають спіралеподібну або еліптичну форму. Але, як у випадку з хмарами на Землі, якщо в них довго вдивлятися, можна побачити все, що завгодно", — каже керівник відділу астрономії Університету Сассекса Стівен Вілкінс.

Фото: вселенная

Знак питання був виявлений телескопом під час створення карти космічного випромінювання — фонового світла, яке залишилося після Великого вибуху, що сформував Всесвіт. Космічний розділовий знак було виявлено в самому верхньому кутку зображення телескопа Вебба, який залишається найбільшим і найпотужнішим телескопом з усіх, що коли-небудь були запущені в космос. Унікальність цього телескопа полягає в тому, що він може бачити галактики, що сформувалися лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Фото: вселенная

На знімку в ближньому інфрачервоному світлі також видно зірки Herbig-Haro 46/47, що зароджуються, які розташовані в 1470 світлових роках від Землі в сузір'ї Вітрила. Їх видно на знімку як пильно-блакитну туманність, яка розташувалася на задньому плані.

Фото: вселенная

"Те, що раніше ми бачили як розмиті плями невизначеної форми, тепер ми маємо змогу роздивитися в усіх дивовижних деталях, як складні хмари та нитки з газу та пилу. Можливо, одного разу ми зможемо подивитися на цю галактику за допомогою настільки потужних телескопів, що навіть її незвичайна форма загубиться в нових деталях", — каже астроном.

За словами експертів, гігантський знак питання в космосі утворився під час зіткнення двох галактик, які перебувають в одному й тому ж гравітаційному полі. Крапка в цьому знаку питання, ймовірно, є великою галактикою, чиї приливні сили витягли меншу галактику в вигнуту лінію.

Експерти не виключають, що об'єкт також може виявитися просто двома галактиками, що знаходяться в безпосередній близькості одна від одної. Червоний колір знака питання свідчить про те, що об'єкт розташований дуже далеко від нас у космосі.

Нагадаємо, нещодавно астрономи знайшли туманність, яка схожа на котячу морду. Приблизна ширина цієї туманності становить 150 світлових років і знімок цього об'єкта зробив телескоп VLT Європейської південної обсерваторії.