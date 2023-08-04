Стародавній водоканал. Учені розкрили секрет управління водопроводами в Римській імперії

Нове дослідження показує, що 2000 років тому римські інженери регулярно займалися підтриманням чистоти в акведуках.

У той час як зараз компанії, які займаються постачанням води щосили намагаються підтримувати її чистоту і свіжість, виявилося ще в Римській імперії приблизно 2 тисячі років тому інженери-гідротехніки регулярно займалися підтриманням чистоти в акведуках. За допомогою цих споруд у римські міста надходила вода, пише Phys.

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Міжнародна група вчених опублікувала у виданні Scientific Reports результати дослідження давньоримського акведука Дивона в місті Каор, Франція. Свою назву ця споруда для доставки води в стародавнє місто отримала завдяки римській назві цього поселення — Divona Cadurcorum.

Науковці ретельно вивчили вапняні відкладення на стінах і підлозі акведука і дійшли висновку, що цю споруду постійно очищали, щоб жителі міста могли мати доступ до чистої води. Вчені вважають, що стародавні інженери-гідротехніки регулярно займалися або повним, або частковим обслуговуванням акведука шляхом видалення вапняних відкладень.

Міжнародна група вчених опублікувала у виданні Scientific Reports результати дослідження давньоримського акведука Дивона в місті Каор, Франція Фото: phys.org

За словами вчених, якби ці відкладення не видаляли, то вони б забили канал акведука, що, з одного боку, погіршило б якість води, а з іншого боку, могло б спровокувати надходження її меншої кількості в місто.

Як показує дослідження, подібні очисні роботи проводилися в середньому раз або на 1 рік, або раз на 5 років. Як показує аналіз хімічних сполук, то подібне очищення тривало приблизно один місяць і такі роботи ніколи не проводили влітку.

Як показує дослідження, подібні очисні роботи проводилися в середньому раз або на 1 рік, або раз на 5 років Фото: phys.org

Ці дані узгоджуються з текстом книги "Про римські водопроводи", яку написав давньоримський політичний діяч і письменник Секст Юлій Фронтін, що жив у 1 столітті нашої ери. Куратор водопровідних систем самого міста Риму писав про те, що очищення водопроводів потрібно проводити швидко і ніколи не можна робити цього влітку.

Акведук Дівона, як показують археологічні дані, діяв від початку 1 століття нашої ери до 4 або початку 5 століття. Вчені вважають, що його регулярне обслуговування тривало, хоча це робили дедалі рідше до останніх років його використання.

Divona Cadurcorum за часів Римської імперії був досить великим містом і розвиненим містом, про що свідчать збережені споруди того часу.

Пон-дю-Гар, давньоримський акведук, що зберігся до наших днів, одне з найбільш відвідуваних туристами місць у Франції Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що подальше дослідження акведука може допомогти пролити світло на місцеву економіку і політичну стабільність у стародавньому місті. Регулярне обслуговування акведука можна розглядати як свідчення добре структурованої організації життя стародавнього міста, тоді як менш регулярне обслуговування вказує на його занепад, резюмують археологи.

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