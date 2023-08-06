Холодніше, сухіше і темніше. Ядерна війна обернеться для Землі більшою катастрофою, ніж вважалося раніше

Фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" відродив нездоровий інтерес суспільства до руйнівної сили ядерної зброї — які наслідки пророкують учені.

Прем'єра біографічного фільму Крістофера Нолана про Джуліуса Роберта Оппенгеймера в липні 2023 року відродила інтерес громадськості до руйнівної сили ядерної зброї. Наразі у світі налічується майже 12,5 тисячі ядерних боєголовок, кожна з яких становить неймовірну небезпеку, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що використання навіть частини з цих бомб призвело б до катастрофічних наслідків: по-перше, на Землю наринули б вибухові хвилі та пожежі, що майже миттєво знищили б мільйони людей по всьому світу; по-друге, радіація спричинила б ракові захворювання та генетичні ушкодження, які вплинули б на населення Землі впродовж кількох поколінь.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Світ після ядерної війни

Останні 40 років учені використовують комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, який світ чекає на нас, якщо ядерна війна все ж таки коли-небудь настане.

Наприклад, 1982 року, використовуючи свої знання в галузі хімії та моделювання клімату, вчені-атмосферики Пол Крутцен і Джон Біркс написали коротку статтю, де припустили, що ядерна війна призведе до утворення масивної хмари диму, а це потягне за собою ядерну зиму. Тоді дослідники стверджували, що цей сценарій неминуче призведе до руйнування сільського господарства, а разом із ним і цивілізації.

Рік потому американські та радянські дослідники вперше підтвердили, що міста та промислові комплекси, уражені ядерною зброєю, насправді вироблятимуть набагато більше диму та пилу, ніж спалювання еквівалентної площі лісу. Крім того, вчені наголосили, що глобальний шар смогу врешті-решт блокує сонячне світло, внаслідок чого звична нам Земля стане значно холоднішою, сухішою та темнішою.

Моделювання дослідників показує, що скорочення сонячного світла призведе до зниження глобальної температури на 10 °C майже на десятиліття. Передбачається, що похолодання в поєднанні з меншою кількістю сонячного світла, необхідного для фотосинтезу рослин, матимуть катастрофічні наслідки для виробництва харчових продуктів. У результаті в усьому світі, ймовірно, настане голод.

Сьогодні вчені використовують набагато складніші кліматичні моделі, ніж ті, що були в 1980-х роках. Тепер дослідники вважають, що похмуре майбутнє, описане вченими 40 років тому, насправді може бути ще більш похмурим.

Явна і реальна небезпека

У нещодавній статті вчені-екологи на чолі з Аланом Робоком з Університету Рутгерса в США стверджують, що теорія ядерної зими допомогла покласти край розповсюдженню ядерної зброї в усьому світі під час холодної війни. У 1986 році президент Рональд Рейган і генеральний секретар Михайло Горбачов зробили, по суті, перші в історії кроки зі скорочення ядерної зброї. Тоді вони посилалися на передбачення наслідків ядерної зими для всього живого на планеті.

Відомо, що в розпал перегонів озброєнь, у середині 1980-х років, налічувалося понад 65 тисяч одиниць ядерної зброї. Унаслідок скорочення ядерного арсеналу кількість одиниць скоротилася до трохи більше ніж 12 000, третина з яких перебувають у бойовій готовності.

Це зменшило загрозу повномасштабної ядерної війни, але змусило дослідників замислитися, чи насправді прогнози 40-річної давнини були правильними. Сьогодні вчені використовували нові та складніші кліматичні моделі для прогнозування можливих кліматичних змін, спричинених спалюванням викопного палива.

Дослідники вважають, що обмін ядерними ударами між США і Росією призведе до того, що океан надзвичайно сильно охолоне, а світ, по суті, зануриться в "малий ядерний льодовиковий період", який триватиме тисячі років.

Зазначимо, що сьогодні існує 9 ядерних держав:

США; Росія; Китай; Франція; Індія; Ізраїль; Північна Корея; Пакистан; Велика Британія.

Моделі дослідників передбачають, що навіть обмежена війна між Індією та Пакистаном може призвести до загибелі майже 130 мільйонів людей, а ще приблизно 2,5 мільярда будуть позбавлені їжі щонайменше на 2 роки.

Неймовірна загроза

Наукове моделювання дає змогу нам зазирнути в "ядерне майбутнє", не переживаючи його. Останні 40 років вчені раз у раз вивчають, яким може бути ядерне майбутнє для планети, що, ймовірно, сприяло ухваленню у 2017 році договору ООН про заборону ядерної зброї, який було ратифіковано більшістю, але, на жаль, не всіма дев'ятьма ядерними державами.

Зазначимо, що того ж року Міжнародну кампанію з ліквідації ядерної зброї було відзначено Нобелівською премією миру за роботу з привернення уваги до катастрофи, що може статися внаслідок її використання.

За словами Робока, війна в Україні знову підняла на поверхню ці страхи. У результаті вченим "ще важливіше" вивчити наслідки застосування ядерної зброї та забезпечити, щоб про них було поінформовано якомога більше людей на планеті. Крім того, науковці наголошують, що їм із колегами варто зосередитися на ліквідації цієї зброї. За словами професора наук про Землю в Каліфорнійському університеті Лондона, Марка Масліна, людству важливо пам'ятати, що ядерна загроза не зникла, а застосування боєголовок прирече більшу частину життя на Землі на тисячоліття "ядерного льодовикового періоду".

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як пройде ядерна війна між Росією і США: майже всі загинуть.