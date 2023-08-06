Оголошено полювання. Учені анонсували найбільші за останні 50 років пошуки Лохнеського чудовиська

Дослідники оголосили, що найбільші за останні пів століття пошуки Нессі розпочнуться наприкінці цього місяця — допомогти вченим запрошують усіх охочих.

Співробітники нещодавно відремонтованого Лох-Неського центру Драмнадрочіте об'єдналися з групою незалежних дослідників Loch Ness Exploration (LNE) для проведення найбільшого за останні більш ніж пів століття дослідження поверхневих вод, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що пошуки розпочнуться наприкінці цього місяця і планують стати найбільшими у своєму роді з 1972 року, коли Бюро розслідувань озера Лох-Несс досліджувало озеро на наявність ознак міфічного монстра. Наразі Центр LNE відкрив набір "нових мисливців" і планує розпочати пошуки 26-27 серпня.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження зазначають, що вони з колегами планують використати геодезичне обладнання, яке раніше ніколи не було використане на озері — його розгорнуть, щоб "розкрити секрети таємничих вод". Зазначається, що вчені використовуватимуть дрони, які створюють теплові зображення води з повітря за допомогою інфрачервоних камер. Передбачається, що спостереження за теплом зверху може стати важливим компонентом для виявлення будь-яких дивних аномалій.

Крім того, дослідники планують використати гідрофон, який допоможе виявити акустичні сигнали під водою в пошуках Нессі. Загалом автори дослідження зазначають, що планують використовувати будь-які додаткові засоби, які можуть допомогти у виявленні Нессі.

Наразі співробітники Центру LNE шукають добровольців, які зможуть стежити за моніторами у воді, а також будь-якими іншими незрозумілими рухами у вихідні дні. Наразі Алан МакКенна з LNE інструктує добровольців у центрі про те, на що варто звертати увагу під час спостережень і як правильно записувати результати.

Зазначимо, що Центр Лох-Несс розташований у старому готелі Drumnadrochit, де 90 років тому менеджерка готелю повідомила, що бачила "водяного звіра в озері Лох-Несс". За словами МакКена, з моменту запуску центру їхньою з колегами метою є вивчення, запис і аналіз усіх видів природної поведінки, а також явищ, які можуть бути складними для розуміння і пояснення.

Автори дослідження сподіваються надихнути нове покоління ентузіастів озера Лох-Несс, які долучаться до цього найбільшого дослідження і зможуть зробити свій внесок у цю "захопливу таємницю". Науковці зазначають, що нові технології надають більше можливостей для пошуку Нессі та розгадки цієї таємниці.

Раніше Фокус писав про те, що турист побачив "величезну темну фігуру" в озері Лох-Несс.