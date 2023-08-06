Похмурі новини для океанів Землі: температура досягла найвищої точки, але буде тільки гірше
Дослідники зазначають, що глобальна температура світового океану досягла найвищої позначки за всю історію спостережень.
Останні кілька місяців наша планета та її мешканці потерпають від рекордних температур — рекордні хвилі тепла спричинили нестерпну спеку та лісові пожежі на суші, тоді як мешканці океану опинилися в пастці — води, що раніше були для них прохолодною домівкою, тепер невблаганно нагріваються, пише Futurism.
Нові дані агентства зі зміни клімату Європейського Союзу Copernicus свідчать про те, що Світовий океан нагрівається з приголомшливою швидкістю — середня температура води в ньому сягнула понад 21,1ºC, що офіційно є вищим за всі попередні температурні рекорди. За словами вченої з програми Copernicus Саманти Берджесс, це спостереження має вельми протверезний ефект — настільки сильне нагрівання океану рано чи пізно призведе до жахливих наслідків для морських рослин і тварин, які називають глибини океану своєю домівкою.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Дослідники побоюються, що це ще не межа, надалі океан лише продовжить нагріватися — в результаті, вельми страшно уявити, наскільки теплішим може стати океан у період від теперішнього моменту і до березня наступного року. Учені зазначають, що чим більше люди продовжать спалювати викопного палива, тим більше надлишкового тепла поглинатимуть океани — тобто знадобиться більше часу, щоб стабілізувати їх і повернути до попереднього стану.
Зазначимо, що раніше дослідники повідомляли про те, що температура води біля берегів Флориди сягнула температури гарячої ванни — за словами співробітників некомерційного Фонду відновлення коралів, ситуація настільки критична, що їм довелося почати "евакуацію коралового рифу".
За словами дослідниці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Кетрін Ленескі, на мілководних рифах у Флориді широко поширене знебарвлення коралів, а чимало з них і зовсім уже загинули від спеки.
Вчені зазначають, що крім парникових викидів, свою лепту в настання пекельної спеки також вніс Ель-Ніньйо, який офіційно вступив у свої права. Востаннє ця періодична кліматична картина спостерігалася у 2016 році, коли більшість температурних рекордів побили попередні. Дослідники побоюються, що нинішній Ель-Ніньйо матиме такий самий ефект, а тому спека, яку ми спостерігаємо сьогодні — це лише початок.
Проте дослідники підкреслюють, що справа не тільки в Ель-Ніньйо, надлишковий вилов риби та викиди парникових газів, а також забруднення планети відходами — все це разом, на думку дослідника з Плімутської морської лабораторії у Великій Британії, Метта Фроста, наражає океани на неймовірний стрес.
Раніше Фокус писав про те, що Світовий океан досяг найвищої температури за всю історію спостережень.