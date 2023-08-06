Висмоктує воду або позбавляє сил. Рекордна спека "косить" навіть найстійкіші кактуси

Дослідники виявили, що рослини, які виживають у найсуворіших кліматичних умовах, не можуть впоратися з рекордними температурами, що наринули на Землю.

Кактуси сагуаро — культові "багаторукі" зелені стовпи, які стоять як колючі пам'ятники стійкості життя і виживають навіть у найсуворіших кліматичних умовах. Однак тепер вчені вважають, що вони зустріли "гідного суперника" і, ймовірно, програють йому, пише Futurism.

Дослідники виявили, що чимало з цих кактусів, які населяють Фенікс (штат Аризона, США), безпомічно руйнуються через екстремальні температури, з якими їм довелося зіткнутися в липні. Зазначимо, що вчені офіційно визнали липень 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень.

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Місцеві власники кактусів і професійні садівники Фенікса все частіше виявляють рослини трагічно висохлими або повністю мертвими. За словами місцевої ландшафтної дизайнерки Софії Бут, останнім часом надходить все більше повідомлень про те, що кактуси сильно жовтіють, падають або від них відвалюються частини. Водночас двадцятирічні дерева втрачають усе своє листя або стають сухими та коричневими.

Зазначимо, що деякі кактуси сагуаро впевнено стояли протягом кількох десятиліть, тоді як найстаріші з них жили понад століття — тепер же ці гіганти зіштовхнулися з безпрецедентно ворожим кліматом, який просто стирає їх з лиця Землі.

Дослідники зазначають, що липень став найспекотнішим за всю історію спостережень. Водночас Фенікс, муніципалітет посеред пустелі Сонора, пережив найспекотніший місяць у своїй історії із середньою температурою 39,9 ºC.

За словами співробітників Ботанічного саду пустелі, тільки за останній тиждень тут постраждали три невинні кактуси. Загалом тут мешкає приблизно 1000 кактусів, багатьом з яких десятки років. Дослідники вважають, що літо за літом ці гігантські кактуси страждали від рекордної спеки й тепер, схоже, вони просто здаються.

За словами головного наукового співробітника Ботанічного саду пустелі Кімберлі МакК'ю, з 2020 року вони з колегами спостерігають підвищену смертність серед популяції сагуаро, якщо порівняти з показниками до 2020 року. Вчені вважають, що деякі з кактусів постраждали ще у 2020 році й тепер у них просто недостатньо ресурсів, щоб пережити цю спеку.

Навряд чи вчені зможуть повернути глобальне потепління в рекордно короткі терміни назад, втім, деякий тимчасовий порятунок все ж таки з'явився на горизонті. Дослідники вважають, що мусон, який приносить проливні дощі, може стати тим самим необхідним стимулом для змучених спрагою кактусів.

Однак навіть у цьому разі загроза збережеться — річ у тім, що занадто велика кількість рясних дощів може зашкодити рослинам. Наприклад, торік шанований 200-річний кактус сагуаро став жертвою сирої погоди, звалившись на частини посеред сезону дощів. Вчені вважають, що цього літа кактусам доведеться пережити ще один різкий стрибок температури, який може бути вкрай небезпечним для них.

Раніше Фокус писав про похмурі новини для океанів Землі: температура досягла найвищої точки, але буде тільки гірше.