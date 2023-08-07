Не для польотів у космосі. NASA показало свій новий футуристичний літак: у чому його особливість (відео)

На новому відеоролику можна побачити, що новий тихий надзвуковий літак уже, здається, готовий до свого першого польоту.

Компанія Lockheed Martin показала свою нову розробку, яка створена спеціально для NASA. Це надзвуковий літак X-59, і він призначений для того, щоб продемонструвати, що такі реактивні літаки можуть бути тихими, пише Space.

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Експериментальний надзвуковий літак має футуристичний дизайн і нагадує за своїм зовнішнім виглядом транспортний засіб із якогось фантастичного фільму. Але насправді X-59 є експериментальним літаком, який незабаром має здійснити свій перший політ для демонстрації нової технології.

Це надзвуковий літак X-59, і він призначений для того, щоб продемонструвати, що такі реактивні літаки можуть бути тихими Фото: NASA

Сучасні надзвукові літаки під час подолання швидкості звуку створюють дуже сильний гуркіт. Але новий літак повинен у цьому випадку створювати звук, який буде схожий на той, що з'являється під час зачинення дверей автомобіля.

Компанія Lockheed Martin випустила новий відеоролик, на якому видно, як X-59 вивели з ангара, і його можна роздивитися з різних боків. Здається, що цей літак уже готовий до свого першого польоту, хоча, за словами розробників, досі тривають тестові роботи.

Загальна довжина літака становить 30 метрів, але тільки його довга загострена носова частина має довжину 11,5 метра. Через це, а також через те, що в кабіні пілота немає зверненого вперед вітрового скла, він не зможе добре бачити, що розташовано в нього попереду. Тому X-59 оснастили новітньою системою зовнішнього огляду, яка складається із зовнішніх камер і дисплея в кабіні пілота. Система оброблятиме всі отримані зображення та створюватиме доповнену реальність для пілота, щоб він міг орієнтуватися в просторі.

Загальна довжина літака становить 30 метрів, але тільки його довга загострена носова частина має довжину 11,5 метра Фото: NASA

Що стосується інших характеристик нового футуристичного літака, то його ширина разом із крилами становить 9 метрів, і на висоті приблизно 17 км Х-59 зможе набрати швидкість 1480 км/год. Водночас швидкість звуку становить 1224 км/год.

X-59 оснастили новітньою системою зовнішнього огляду, яка складається із зовнішніх камер і дисплея в кабіні пілота Фото: NASA

Фахівці з NASA і Lockheed Martin проводять останні наземні випробування перед тим, як відправити новий тихий надзвуковий літак у свій перший політ. Наразі подібні польоти надзвукових літаків на територію США заборонені через занадто гучні звуки, які вони видають під час подолання звукового бар'єру. Якщо ж випробування буде успішним, то NASA планує отримати дозвіл органів регулювання на використання подібних літаків для комерційних пасажирських і вантажних рейсів. У NASA хочуть у майбутньому разом із підрядниками створити такий авіалайнер, який міг би в кілька разів скоротити час перельотів усередині США.

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