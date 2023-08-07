У 30 разів більша за статую "Батьківщина-мати" в Києві: яка тварина пірнає у воду глибше за всіх на Землі (фото)

Одна незвичайна морська тварина може пірнути на глибину до 3 км.

Морські ссавці, такі як кити або тюлені, можуть пірнати досить глибоко в пошуках їжі. Для цього природа обдарувала їх усім необхідним, щоб вони могли перебувати без повітря довго під водою і при цьому їхні тіла змогли витримати великий тиск. Усім морським ссавцям потрібен кисень для дихання, на відміну від риб, а тому їм потрібно завжди повертатися на поверхню океанів. На Землі існує один незвичайний ссавець, який може дуже довго перебувати під водою і при цьому пірнає в глибини океану найдалі за всіх на Землі. Вченим відомі випадки, коли ці тварини пірнали на глибину в 2,9 км. Для порівняння, висота статуї "Батьківщина-мати" в Києві — 102 метри, а це значить, що ці ссавці можуть пірнати на глибину, яка майже в 30 перевищує висоту цієї скульптури, пише Live Science.

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За словами морського біолога Ніколи Квіка з Університету Дьюка, США, багато морських ссавців мають цікаву особливість. З одного боку, для життя їм потрібне повітря, але з іншого боку, для життя їм також потрібна і їжа, але її знайти можна лише, пірнувши в глибини океану. І тим не менше еволюція зробила свою справу і ці морські тварини не сильно страждають від цього. Іноді таким морським ссавцям доводиться пірнати дуже глибоко у воду, але справжнім рекордсменом у цьому плані є така незвичайна тварина як дзьоборил.

Іноді таким морським ссавцям доводиться пірнати дуже глибоко у воду, але справжнім рекордсменом у цьому плані є така незвична тварина як дзьоборил Фото: Live Science

Насправді це такий своєрідний кит середнього розміру, який може виростати до 7 метрів у довжину. Мешкають дзьоборили у всіх океанах Землі, крім Північного Льодовитого океану, і ареал їхнього проживання якраз обмежений помірними і тропічними водами.

За словами Квіка, ще 13 років тому морські біологи біля узбережжя Каліфорнії прикріпили дзьоборилам спеціальні датчики, щоб дізнатися більше про те, як вони поводяться у воді. Тоді ж з'ясувалося, що дзьоборили можуть пірнати на глибину до 2,9 км, а одна з особин навіть перебувала на глибині без повітря впродовж понад 2 годин.

Три роки тому Квік разом зі своєю командою також займався спостереженням за дзьоборилами і знову було виявлено, що ці ссавці пірнають на глибину до 3 км. Але тоді вчені стали свідками іншого вражаючого рекорду. Один із китів перебував на глибині протягом 3 годин і 42 хвилин.

Насправді це такий своєрідний кит середнього розміру, який може виростати до 7 метрів у довжину Фото: Wikipedia

Вважається, що ці кити пірнають так глибоко в пошуках їжі, хоча до кінця не зрозуміло, чим саме вони там харчуються. Деякі дослідники вважають, що їхньою здобиччю можуть бути кальмари.

Квік називає головні причини того, що дзьоборили можуть так довго залишатися без повітря на такій глибині:

у крові цих тварин є висока концентрація білків міоглобіну і гемоглобіну, а це дає змогу створити великий запас кисню;

ці кити можуть здійснювати перенаправлення насиченої киснем крові до життєво важливих органів, тоді як зовнішні частини їхнього тулуба отримують менше крові;

у дзьоборилів повільний обмін речовин, тому вони не використовують увесь кисень одразу і можуть економити енергію.

Наразі вченим відомо, що ще одними рекордсменами з пірнання на велику глибину серед ссавців є південні морські слони та кашалоти, які можуть занурюватися в океан на глибину до 2 км.

Кашалоти можуть пірнати на глибину до 2 км Фото: smithsonianmag

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