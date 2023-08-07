Наймасивніший об'єкт у ранньому Всесвіті: астрономи показали величезне скупчення галактик (фото)

Хоча знімки цього скупчення галактик робив телескоп Габбл, у телескопа Вебб фотографія вийшла набагато кращою і більш інформативною.

Космічний телескоп Вебб зробив приголомшливе зображення справді величезного скупчення галактик — "Ель Гордо", що в перекладі з іспанської означає товстун. Цей величезний об'єкт існував, коли Всесвіту було 6,4 млрд років і, можливо, в той час це було наймасивніше скупчення в космосі. Загальна маса "Ель Гордо" становить приблизно 3 квадрильйони мас Сонця, і це найбільше скупчення маси звичайної і темної матерії в такі ранні часи, з тих, що коли-небудь спостерігалися астрономами, пише Inverse.

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Для астрономів цікавий не тільки новий погляд на це скупчення галактик, який надав телескоп Вебб (раніше фотографії "Ель Гордо" вже робив телескоп Габбл), а й додаткові можливості спостереження за космосом, які дає це скупчення.

Скупчення галактик "Ель Гордо" Фото: NASA

Астрономи можуть використовувати скупчення галактик, такі як "Ель Гордо", щоб зазирнути глибоко в найбільш ранній Всесвіт. Сотні галактик, зібраних разом, мають високу концентрацію маси, і завдяки цьому можна за допомогою гравітаційного лінзування отримати уявлення про більш далекі об'єкти.

Гравітаційне лінзування — це явище, завдяки якому спотворюється і збільшується в розмірах світло, що виходить від більш далеких галактик, ніж знаходиться, наприклад, таке галактичне скупчення. За словами вчених з NASA, за допомогою "Ель Гордо" підвищується яскравість далеких галактик і їхній розмір, що дає можливість побачити об'єкти, які існували в найбільш ранні епохи Всесвіту.

Скупчення галактик "Ель Гордо". Зліва вгорі — галатика "Ла Флака", внизу — галактика "Ель Ансуело" Фото: NASA

Сам по собі новий знімок скупчення галактик вражає, але зверніть увагу, наприклад, на розташовану в правій верхній частині знімка яскраво-червону дугу. Це галактика під назвою "Ель Ансуело". Вона червона почасти тому, що Всесвіт розширився відтоді, як це світло почало свою подорож. Інфрачервоні прилади телескопа Вебб можуть добре розрізнити таке світло, яке зазнало розтягування, відомого як червоний зсув. Світло від цієї галактики летіло до нас приблизно 10,6 млрд років, тоді як світло галактик у скупченні "Ель Гордо" подорожувало до нас приблизно 6,4 млрд років.

Галатика "Ель Ансуело" Фото: NASA

Ближче до центру зображення скупчення галактик можна побачити тонку довгу яскраву лінію. Насправді це галактика "Ла Флака" (тобто тонка в перекладі з іспанської) і її також стало видно завдяки гравітаційному лінзуванню. Світло від цієї галактики летіло до нас 11 млрд років.

Галактика "Ла Флака" Фото: NASA

А в іншій лінзованій галактиці телескоп Вебб зміг виявити нову зірку, що отримала назву Квіллур. Це перша окрема червона гігантська червона зірка, спостережувана за межами 1 млрд світлових років від Землі.

В іншій лінзованій галактиці телескоп Вебб зміг виявити нову зірку, що отримала назву Квіллур Фото: NASA

Також учені вважають, що на новому зображенні видно молоде і давнє скупчення галактик, яке виникло, коли Всесвіту віком 13,8 мільярда років було трохи більше 1 млрд років. Але для підтвердження цього факту потрібні додаткові дані.

Фокус уже писав про те, що телескоп Хаббл зробив знімок незвичайної галактики. Ця примарна галактика розташована на відстані в 44 млн світлових років від нас.