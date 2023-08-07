Чотири вершники Апокаліпсиса: вчені розповіли, хто відповідальний за неймовірну спеку 2023 року

Дослідники назвали чотири явища, які насправді є причиною екстремальної спеки, з якою Земля зіткнулася цього року.

Між рекордною глобальною спекою та екстремальними зливами складно не помітити, що у 2023 році з погодою на Землі відбувається щось дивне. Громадськість уже поспішила звинуватити в усьому глобальне потепління, і частка правди в цьому дійсно є, пише Inverse.

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Глобальне потепління

Дослідники зазначають, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, справді відіграло найбільшу роль у тому, що ми спостерігаємо зараз. Нещодавнє дослідження показує, що тижнева спека в Техасі та Мексиці, що почалася ще в червні, була б практично неможлива без нього.

Водночас науковці визнають, що екстремальні явища, з якими цього року зіткнулася наша планета, насправді є гострішими, аніж можна було б очікувати лише від одного антропогенного глобального потепління. Дослідникам уже відомо, що діяльність людини, яка призводить до викиду парникових газів в атмосферу землі, призводить до поступового підвищення середньої температури — у середньому на 0,1 за Цельсієм за десятиліття.

Однак дослідники зазначають, що не лише парникові викиди та глобальне потепління призвели до того, що сьогодні планета зіткнулася з неймовірною спекою. Є ще три додаткові природні чинники, які також посприяли підвищенню глобальної температури та стихійним лихам, що обрушилися на нашу планету.

Дослідники вважають, що поєднання всіх цих факторів надалі тільки посилюватиме глобальне потепління. Що ще гірше, вчені вважають, що незвично високі температури, цілком імовірно, збережуться щонайменше до 2025 року — тобто в найближчому майбутньому ми зіштовхнемося зі ще більш нестерпною спекою.

Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — кліматичне явище, яке відбувається кожні кілька років, коли поверхневі води в тропічній частині Тихого океану змінюють свій напрямок і нагріваються. Цей процес також нагріває атмосферу нагорі, що впливає на температуру і погодні умови по всьому світу.

Простими словами, атмосфера запозичує тепло у Тихого океану, внаслідок чого глобальна температура планети трохи підвищується. Подібне вже відбувалося 2016 року, коли настало останнє сильне Ель-Ніньйо. Тоді глобальні температури в середньому підвищилися на 0,14 градуса за Цельсієм, що зробило 2016 рік найтеплішим за всю історію спостережень.

Слабкіше Ель-Ніньйо також спостерігалося у 2019 роках, унаслідок чого 2020 рік було визнано другим найтеплішим роком у світі за всю історію спостережень. Вчені використовували модель підвищення температури поверхні Тихого океану в середині 2023 року і виявили, що з імовірністю 90% Земля рухається до свого сильного Ель-Ніньйо з 2016 року.

У поєднанні зі стійким потеплінням, спричиненим діяльністю людини, Земля незабаром може встановити нові річні температурні рекорди. Зазначимо, що липень уже офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень.

Сонячні коливання

Може здатися, що Сонце постійно світить з однією і тією самою швидкістю, проте насправді наше світило являє собою кулю плазми, що вирує, випромінювальна енергія якої змінюється в різних часових масштабах.

Сонце повільно нагрівається і через пів мільярда років википить Світовий океан. Однак у масштабах людського часу вихід енергії Сонця змінюється відносно незначно, приблизно 1 частина на 1 0000, протягом повторюваного 11-річного циклу. Фактично піки цього циклу занадто малі, щоб ми могли їх помітити на щоденному рівні, проте вони чинять серйозний вплив на кліматичні системи Землі.

Відомо, що швидка конвекція всередині нашого Сонця створює сильне магнітне поле, вирівняне з віссю його обертання, що змушує це поле повністю перевертатися кожні 11 років, чим і обумовлено 11-річний цикл випромінюваної сонячної радіації.

Зазначимо, що підвищення температури нашої планети під час сонячного максимуму, як порівняти із середньою сонячною потужністю, становить лише близько 0,05 градусів за Цельсієм, що приблизно на третину менше за вплив великого Ель-Ніньйо. Однак основна проблема полягає в тому, що 11-річний сонячний цикл відносно постійний, передбачуваний і регулярний.

Дослідники зазначають, що останній сонячний цикл сягнув свого максимуму у 2020 році, в результаті це зменшило вплив скромного Ель-Ніньйо 2020 року. Поточний сонячний цикл уже подолав пік відносно слабкого попереднього циклу і досягне піка 2025 року, а до цього моменту вихід енергії Сонця лише збільшуватиметься.

Виверження вулкана

Виверження вулканів також здатне істотно вплинути на глобальний клімат. Як правило, вони знижують температури, коли вивергаються сульфатні аерозолі, що блокують і захищають частину світла, що падає. Однак це відбувається не завжди.

Так сталося і 2022 року, коли виверження вулкана Тонга справило зігрівальний ефект на планету. Тоді внаслідок виверження було випущено незвично невелику кількість сульфатних аерозолів, що охолоджують, проте величезний об'єм океанської води, яка, подібно до гейзера, вирвалася високо в атмосферу Землі.

Зазначимо, що водяна пара є потужним парниковим газом, а за однією з оцінок, унаслідок виверження поверхня Землі може нагрітися приблизно на 0,035 за Цельсієм. На відміну від охолоджувальних сульфатних аерозолів, які насправді являють собою крихітні крапельки сірчаної кислоти, що випадають з атмосфери протягом одного-двох років, водяна пара — це газ, який може залишатися в атмосфері протягом багатьох років. Раніше дослідники вже заявили, що зігрівальний ефект виверження вулкана Тонга, мабуть, триватиме не менше 5 років.

Раніше Фокус писав про те, що рекордна спека "косить" навіть найстійкіші кактуси.