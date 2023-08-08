Не інопланетяни: розгадано таємницю як у Єгипті пересували камені пірамід

Питання про те, як з'явилися єгипетські піраміди, тривалий час залишалося загадкою для істориків, прихильники теорій змови навіть висловлювалися про те, що їх спустили на Землю інопланетяни в Гізі. Але зараз учені кажуть, що, можливо, дійшли до розгадки.

Піраміда Хеопса налічує 2,3 млн блоків з вапняку і граніту, кожен важить близько двох тонн. Без сучасних технологій, таких як підйомні крани, складно уявити, як у стародавні часи вдавалося транспортувати і складати величезні плити. Про це повідомляє The Daily Star.

Але тепер міжнародна група археологів вважає, що, можливо, загадку вже вирішено. Єгиптяни могли перевозити гігантські камені в Гізу через притоку річки Ніл.

Команда археологів відправила п'ять зразків скам'янілого ґрунту з Гізи у французьку лабораторію. Дослідники шукали ознаки пилку і рослинності, які, як правило, зустрічаються в районі найдовшої річки на африканському континенті.

Але зусилля не були марними: у такий спосіб вдалося підтвердити існування Хуфу — водного шляху, що давав змогу стародавнім єгиптянам перевозити великі складові блоки пірамід.

"Мене це зацікавило тому, що так вдалося підтвердити, що будівельні матеріали перевозили по воді", — розповіла геолог Хадер Шейша в інтерв'ю журналістам.

Без цієї притоки Нілу було неможливо побудувати настільки вражаючі стародавні конструкції.

Притока Хуфу висохла приблизно до 600 р. до н.е., через 2000 років після того, як піраміди побудували.

Але хоча це вже давно минуло, Шейша вважає, що таке відкриття може привести дослідників до розкриття нових секретів стародавніх єгиптян.

За її словами, дізнавшись більше про навколишнє середовище, можна вирішити частину загадки, пов'язаної з єгипетськими пірамідами.

Як будували єгипетські піраміди: підказка містилася в папірусі

Проведення робіт з пошуку притоки Ніла було інспіровано підказкою, яка містилася в стародавньому папірусному сувої, знайденому поблизу Червоного моря.

У стародавньому документі повідомлялося про те, що якийсь чиновник, на ім'я Мерер, перевозив вапняк угору по Нілу в Гізу.

Піраміди будували в період з 2550 до 2490 рр. до н.е. Три піраміди Гізи були з'явилися як ретельно продумані похоронні камери для єгипетських фараонів.

Нагадаємо, що шукати найдавнішу у світі піраміду слід не в Єгипті та не в Гізі.

Також повідомлялося, що археологи натрапили на стародавнє місто майя, якому понад тисячу років.