Синдром "Апчхи". Учені пояснили, як яскраве світло допомагає нарешті чхнути

Дослідники спробували пояснити дивний процес у нашому організмі.

Чхання, що ніяк не прийде, може бути вкрай дратівливим, але ця проблема може мати дуже швидке й ефективне рішення. У деяких випадках одного погляду на яскраве світло вистачає, щоб нарешті чхнути. Причина такого дивного ефекту криється в процесі розширення зіниці, нашій нервовій системі та синдромі з кумедною назвою "Апчхі", пише IFL Science.

Світловий чхальний рефлекс, який також відомий як синдром "Апчхі" характеризується неконтрольованим чханням у відповідь на раптовий вплив яскравого світла. Така "примха" нашого організму є досить незвичною, бо чхання зазвичай пов'язане з патогенами або іншими подразниками, наприклад, такими як мелений чорний перець.

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Синдром "Апчхі" трапляється рідко і є генетичним, імовірно пов'язаним із генами rs10427255 і rs11856995. Приблизно кожен четвертий із нас може викликати чхання одним поглядом на яскраве світло, коли в носі вже починає поколювати, що може принести справжнє полегшення.

"Це не хвороба. Деяких людей це дратує, але іншим подобаються хитрощі, які допомагають нарешті чхнути", — каже невролог і генетик із Каліфорнійського університету Луїс Птачек.

Але з іншого боку, чхання від самого світла трапляється набагато рідше, коли людині не потрібне поколювання в носі, щоб як слід чхнути, дивлячись на сонце. У таких випадках чхання справді може бути не тільки дратівливим, а й небезпечним, наприклад, коли людина перебуває за кермом автомобіля.

Синдром "Апчхі" пов'язують з аномалією трійчастого нерва, п'ятого і найбільшого черепно-мозкового нерва.

Дані Медичного центру Університету Небраски свідчать про те, що трійчастий нерв відповідає за чутливість нашого обличчя, але він також реагує на будь-яке подразнення всередині ніздрів і викликає у відповідь чхання. Через збій у роботі цього нерва можуть відбутися зміни в тому, як ми чхаємо.

Механізм синдрому "Апчхі" передбачає, що яскраве світло змушує зіниці звужуватися, посилаючи нервовий сигнал, який у деяких випадках запускає виділення слизу в носі. Це може сприйматися як подразник, наслідком якого є чхання.