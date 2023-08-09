X означає невідоме в алгебрі, але як з'явився цей Х: ще одна математична загадка

Є кілька різних пояснень, які пропонують математики: вони пов'язані або з перекладом, або з друком текстів.

Буква Х часто символізує щось невідоме. Особливо ця буква знайома багатьом з уроків математики. У багатьох задачах з алгебри Х використовується для заміни невідомої величини. Але чому для цього обрали саме букву Х? Математик Пітер Шумер із Коледжу Міддлбері, США, наводить кілька теорій, пише IFLScience.

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Деякі математики вважають, що поява літери Х в алгебрі пов'язана або з перекладом, або з друком текстів. У кожної теорії є свої переваги, але важко сказати напевно, як ця буква отримала свою роль у сучасній алгебрі.

Алгебра — це розділ математики, у якому абстрактні символи використовують для розв'язання різних видів рівнянь. Але багато давніх цивілізацій мали добре розвинені математичні системи без таких символів. Математичні задачі та їхні розв'язки повністю записували словами, і вони були схожі на розповідь.

У Стародавньому Єгипті використовували спеціальний ієрогліф для позначення невідомої величини. У Стародавньому Вавилоні вчені використовували багато різних слів для позначення невідомих величин. У Стародавній Греції, наприклад, Діофант Олександрійський використовував для позначення невідомого символ, який він назвав "арифмос", і він був схожий на букву S. У Стародавній Індії математик Брахмагупта придумав для позначення невідомої змінної назву яваттават.

Є кілька різних пояснень, які пропонують математики: вони пов'язані або з перекладом, або з друком текстів Фото: IFLScience

Пізніше ісламські вчені переклали більшу частину як грецьких, так і індійських досліджень, які зробили величезний внесок у розвиток світових математичних знань. Найвідомішим ісламським математиком був аль-Хорезмі, і назва його книги "Кітаб аль-джебр ва-ль-мукабала" лежить в основі сучасного слова алгебра.

Одна з теорій появи в сучасній алгебрі змінної Х вказує на те, що вона має ісламське коріння. Теорія стверджує, що арабське слово для позначення невідомого звучало як "аль-шайун", тобто щось. Але це слово скоротили до "ш". Коли іспанські вчені перекладали арабські математичні тексти, то замість "ш" вони обрали букву Х.

В іспанському алфавіті є буква Х, і в ранній каталонській мові її вимовляли по-різному, зокрема і як "ш". Хоча вимова цієї літери з часом змінилася, у португальській мові, а також у мексиканській іспанській мові все ще іноді Х у деяких випадках звучить як "ш".

"Я думаю, що буква Х у математиці з'явилася завдяки французькому вченому Рене Декарту. Для позначення змінних величин він вибрав останні літери алфавіту", — каже Шумер.

Хоча вчені, можливо, ніколи не дізнаються напевно, як з'явилася в алгебрі буква Х, дехто припускає, що Декарт, можливо, вибрав літеру Х, щоб вона часто з'являлася, оскільки друкарський верстат мав великий запас іксів через їхню рідкісність у французькій мові.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому не варто писати повідомлення під час ходьби. Це може виявитися очевидним, але вчені кажуть, що наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж ми могли б припустити.