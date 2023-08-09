Samsung розробляє біоелектронний ніс, який розпізнає газ хімічної зброї

Для практичного застосування багатообіцяючої технології потрібні подальші дослідження. Зокрема випробування для виявлення газу DMMP у повітрі за різних рівнів вологості та температури.

Південнокорейські дослідники поєднали нюхові рецептори людини з датчиком на основі графена, щоб створити біоелектронну носову платформу для пошуку нервово-паралітичного агента. Нова розробка покликана допомогти знизити ризики у сфері біобезпеки. Про це повідомляє Genetic Engineering and Biotechnology News.

Соонг Кім із Сеульського національного університету та Сунг Гун Кім із компанії Samsung Electronics очолили групу дослідників, яка працює над технологією біоелектронного носа з нюховим рецептором 2T7 (hOR2T7). Система має знаходити диметилметилфосфонат (DMMP) — сполуку, яку часто застосовують у хімічній зброї.

Біоелектронний ніс — це біосенсор із функціями та компонентами, аналогічними нюховим системам людини. Вони діють як детектори кількох молекул.

Випробування показали, що біоелектронний ніс може неодноразово розпізнавати газ DMMP за концентрації 1 частина на 1 мільярд. Така хімічна зброя, як газ зарин, вважається одним із найтоксичніших нервово-паралітичних агентів: смерть настає за концентрації понад 66 частин на мільярд, уже через 10 хвилин після вдихання.

Чутлива та вибіркова система біоелектронного носа може стати практичним інструментом для виявлення газоподібних бойових отруйних речовин під час військових кампаній, а також у сфері безпеки. Але практичне застосування поки що неможливе без подальших досліджень.

Зокрема, потрібні дослідження для виявлення газу DMMP у повітрі за різних рівнів вологості та температури, а також випробування зі справжніми нервово-паралітичними отруйними речовинами, такими як зарин. Водночас цю технологію називають багатообіцяючою.

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Також повідомлялося, що на початку минулого місяця ЗС РФ застосували в Україні хімічну зброю на основі речовини Льюїзит, яку на військовому сленгу називають "Росою смерті".