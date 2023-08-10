Приховані під товщею води. Біля берегів Сицилії виявили три невідомі раніше вулкани завширшки 6 км

Дослідники вважають, що ці три підводні гіганти заввишки 150 метрів можуть бути все ще чинними.

Під час тижневої глибоководної експедиції міжнародна група дослідників із кількох університетів світу зробила несподіване відкриття. Біля південно-західного узбережжя Сицилії виявили одразу три невідомі раніше вченим підводні вулкани, пише The Guardian.

Науковці зазначають, що це дослідження є вкрай важливим, однак автори дослідження все ще не впевнені, що підводні гіганти все ще активні. За словами дослідників, підводні вулкани мають ширину близько 6 кілометрів і підносяться над морським дном більш ніж на 150 метрів. Вони приєднуються до серії інших вулканічних конусів, виявлених вченими з Національного інституту океанографії та експериментальної геофізики (OGS) у 2019 році в морській зоні між Мадзара-дель-Валло в сицилійській провінції Трапані та Шаккою, містом в Агрідженто.

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За словами співавтора дослідження Даріо Сівіле з OGS, вони з колегами вважають це відкриття надзвичайно важливим, оскільки воно проливає світло на місцеве морське дно. Вчені відзначають, що історія судноплавства Середземного моря налічує тисячоліття, проте вченим все ще вкрай мало відомо про те, що ховається тут під товщею води.

Експедицію проводили на борту німецького судна Meteor, її завершили лише кілька років тому. Під час дослідження вчені просканували раніше недосліджене морське дно вздовж Сицилійської протоки та виявили щось дійсно цікаве. Крім того, вченим вдалося зібрати зразки гірських порід, зокрема й відкладення лави — їх буде досліджено найближчими місяцями.

Зразки гірських порід, відібрані для аналізу Фото: National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics

За словами Сівілі, під час роботи вони з колегами помітили гідротермальну активність, проте вчені все ще не беруться говорити, чи є знайдені вулкани активними. Підуть місяці на аналіз гірських порід та інтерпретацію сейсмічних профілів з високою роздільною здатністю, і тільки після цього вчені зможуть сказати, чи діють вулкани.

Зазначимо, що підводні виверження часто залишаються непоміченими, проте вчені припускають, що під товщею води в океані ховається понад один мільйон вулканів. При цьому вони є джерелами 80% вулканічної активності в усьому світі.

До слова, під час експедиції вчені також виявили уламки корабля розміром 100 х 17 метрів на глибині 110 метрів приблизно на півдорозі між вулканічним островом Ліноза і Сицилією. Дослідникам досі нічого невідомо про цю корабельну аварію, ба більше, наразі неможливо встановити, коли вона сталася.

Раніше Фокус писав про те, що деякі вулкани вивергаються зовсім інакше, ніж ми думали.