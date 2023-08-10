На півдні Великої Британії таємничим чином з'явився стовп із зображенням балтійського бога (фото)

Ніхто поки не знає, хто створив цей дерев'яний тотемний стовп і навіщо його помістили на березі протоки Па-де-Кале.

На вершині скель, відомих як Білі скелі Дувра, на півдні Великої Британії, де проходить берегова лінія протоки Па-де-Кале, кілька днів тому загадковим чином з'явився дерев'яний тотемний стовп. Ця скульптура символізує собою бога з балтійської міфології, і місцеві жителі дуже хочуть дізнатися хто і навіщо помістив цей стовп сюди, пише IFLScience.

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Кілька днів тому місцеві жителі повідомили владі, що вони виявили біля села Капель-ле-Ферн, що розташоване на вершині знаменитих Білих скель Дувра, вирізаний із цільного стовбура дерева тотемний стовп заввишки приблизно 2,4 метра з написом Перкунас.

У міфології балтійських народів Перкунас є богом грому і блискавки. Це один з наймогутніших богів і його часто порівнюють з такими ж головними богами, як давньогрецький Зевс, давньоримський Юпітер і давньоскандинавський Тор.

За словами представників некомерційної організації Kent Wildlife Trust, яка займається охороною природи, ніхто з місцевих жителів не знає, як ця дерев'яна скульптура з'явилася тут і навіщо.

Ніхто з місцевих жителів не знає, як ця дерев'яна скульптура з'явилася тут і навіщо Фото: IFLScience

Ця організація завідує заповідником Капель-ле-Ферн, який був створений, щоб захистити птахів, які мешкають у частині Білих скель Дувра. За словами Яна Рікардса з Kent Wildlife Trust автор цієї скульптури, найімовірніше, витратив багато годин на створення тотемного стовпа, і хотілося б його зберегти на цій місцевості.

Хоча місцеві жителі позитивно сприйняли появу тотемного стовпа, його майбутнє поки що не визначено. Місцева влада звернулася до представників Kent Wildlife Trust, щоб ті розшукали невідомого автора та дізналися всі подробиці. Адже для подібного розміщення об'єктів потрібно отримати дозвіл від місцевої влади.

Білі скелі Дувра Фото: Wikipedia

"У нас є два місяці, щоб знайти цю людину, адже, щоб залишити цей тотемний стовп, потрібно розуміти, хто і навіщо його створив, інакше його не дозволять залишити тут", — каже Рікардс.

Ще 2020 року в пустелі штату Юта, США, також було виявлено загадковий об'єкт, який був металевим монолітом заввишки 3 метри. Виявилося, що його звели тут ще 2016 року, але ніхто не помічав цю скульптуру. Досі точно не відомо, хто був її автором.

Ще 2020 року в пустелі штату Юта, США, також було виявлено загадковий об'єкт, який був металевим монолітом заввишки 3 метри Фото: IFLScience

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