У мільйон разів яскравіше за Сонце: що стало відомо про найдальшу зірку у Всесвіті (фото)

Виявляється, зірка Еарендел має у 2 рази більшу температуру, ніж Сонце, і найімовірніше у неї є компаньйон.

Вчені почали ретельне вивчення величезної зірки під назвою Еарендел, яка є найдальшою з коли-небудь виявлених зірок. Якщо цю зірку спочатку виявив космічний телескоп Хаббл, то нову інформацію про неї астрономи отримали за допомогою космічного телескопа Вебб, пише Space.

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Величезну зірку під назвою Еарендел, яка, як вважається, у 50-100 разів більша за Сонце, було виявлено 2022 року за допомогою телескопа Габбл. Світло від цієї зірки подолало неймовірні 12,9 млрд світлових років, а це означає, що вона існувала вже через 900 млн років після Великого вибуху.

Величезну зірку під назвою Еарендел, яка, як вважається, у 50-100 разів більша за Сонце, було виявлено 2022 року за допомогою телескопа Габбл Фото: NASA

Зараз цю зірку вважають найдальшою з усіх коли-небудь виявлених зірок. Річ у тім, що насправді вона розташована не на відстані в 12,9 млрд світлових років від нас, а набагато далі. Уся справа в розширенні Всесвіту, яке триває ось уже 13,8 млрд років, тож зірка Еарендел нині перебуває на відстані у 28 млрд світлових років від Землі.

Астрономи виявили цю величезну зірку за допомогою такого явища, як лінзування, коли гравітація масивного об'єкта, що ближче до нас, викривляє і збільшує світло більш далекого космічного об'єкта. Під час нового дослідження за допомогою телескопа Вебб вчені також використовували гравітацію скупчення галактик, щоб її побачити.

Під час нового дослідження за допомогою телескопа Вебб вчені також використовували гравітацію скупчення галактик, щоб побачити найдальшу зірку Фото: NASA

Але тепер у астрономів з'явилося набагато більше інформації про найдальшу зірку у відомому Всесвіті, хоча самі спостереження за нею тривають. Науковці з'ясували, що Еарендел є величезною зіркою з великою масою і належить до B-типу, температура якої у 2 рази більша, ніж у Сонця (температура поверхні Сонця 5500 градусів Цельсія), і вона приблизно в 1 млн разів яскравіша за нашу зірку.

Також учені вважають, що поруч з Еарендел знаходиться більш холодна червона зірка-компаньйон. І в цьому немає нічого дивного, адже більшість таких величезних зірок перебувають у подвійних зоряних системах.

Науковці з'ясували, що Еарендел є величезною зіркою з великою масою і належить до B-типу, температура якої у 2 рази більша, ніж у Сонця Фото: NASA

Вчені назвали галактику, в якій знаходиться Еарендел "Дуга висхідного Сонця" і за допомогою нових спостережень отримали більше інформації і про неї. Наприклад, за допомогою телескопа Вебб астрономи виявили дуже молоду ділянку появи нових зірок, якій з нашої точки зору менше п'яти мільйонів років. Також учені виявили поруч із величезною зіркою зоряне скупчення, яке здається гравітаційно стабільним і, можливо, воно навіть збереглося. Якщо ці зірки давно не зникли.

Зірка Еарендел належить до класу найперших зірок, а тому вона складається майже повністю тільки з водню і гелію. Слово Еарендел трапляється в давньоанглійській мові і означає ранкову зорю, також таке ім'я мав один із героїв книги Джона Толкіна "Сильмариліон".

Фокус уже писав про те, що за допомогою гравітаційного лінзування астрономам вдалося зробити ще одне важливе відкриття. Вони знайшли галактику, яка є найтьмянішою у відомому нам Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що після отримання перших прямих зображень величезних чорних дір, тепер дослідники хочуть зосередити свою увагу на вивченні фотонних кілець, що оточують чорні діри. Це допоможе краще зрозуміти природу цих загадкових об'єктів.