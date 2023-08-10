Відростуть нові. Препарат для відновлення втрачених зубів може стати доступним уже через 10 років

Дослідники сподіваються, що вже до 2030 року ліки стануть доступними для людей і стоматологи зможуть вирощувати нові зуби на місці втрачених.

Усім відомо, що зуби не виростають знову, коли ми стаємо дорослими — фактично будь-який знос незворотній. Проте вчені десятиліттями працюють над тим, щоб змінити це, і, схоже, сьогодні вони максимально наблизилися до розв'язання проблеми, пише Science Alert.

Раніше японські вчені вже провели успішні дослідження на тваринах і тепер готуються до старту клінічних випробувань на людях. За словами команди з Медичного дослідницького інституту в лікарні Кітано в Японії, спочатку препарат спрямований на людей з анодонтією — рідкісним генетичним захворюванням, яке перешкоджає нормальному росту молочних і дорослих зубів.

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Передбачається, що спочатку лікування буде зосереджене на маленьких дітях із цим захворюванням, проте надалі препарат також можна буде використовувати та для пацієнтів з іншими захворюваннями, наприклад, захворюванням ясен.

За словами завідувача відділення стоматології та щелепно-лицьової хірургії в лікарні Кітано Кацу Такахаші, команда планує розпочати клінічні випробування потенційного засобу для відновлення росту зубів уже в липні 2024 року. Якщо вони виявляться успішними, дослідники очікують, що вже до 2030 року терапевтичні препарати будуть доступні для пацієнтів.

Під час дослідження на тваринах учені виявили зв'язок між певним геном USAG-1 і обмеженням росту зубів у мишей. Потім дослідники перейшли до тестів, які намагалися блокувати експресію цього гена. У результаті їм вдалося виявити антитіло, яке могло безпечно блокувати частину активності гена у мишей і тхорів. При цьому вчені не виявили жодних побічних ефектів.

Наступний крок, за словами дослідників — перевірити, чи можна контролювати ті ж самі хімічні реакції у людей. Водночас учені зазначають, що наразі йдеться про потенціал, але не реальність. Утім, учені сподіваються, що випробування виявляться успішними.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися заново відрощувати здорові зуби.