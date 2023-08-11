Революційна технологія. Японські вчені виростили штучні органи за допомогою хитромудрого приладу

Новий пристрій називають сходинкою на шляху до вирощування живих органів. Розробка спростить тестування ліків і покаже вченим, як розвиваються тканини.

Група вчених на чолі з Масаєю Хагіварою з національного наукового інституту RIKEN в Японії розробила пристрій, який за допомогою шару гідрогелю в кубічній структурі створює складні тривимірні органели, тобто органи, вирощені в штучних умовах. Про це повідомляє SciTech Daily.

Такий пристрій може революціонізувати способи тестування ліків і показувати, як розвиваються тканини, зрештою у дослідників з'являться точніші методи вирощування штучних органів.

Учені тривалий час намагалися створити органели (тканини, подібні до реальних органів, але вирощені в лабораторії), щоб відтворити реальний біологічний розвиток. Поява органоїдів, які функціонують подібно до реальних тканин, важлива для розробки ліків. У такий спосіб дослідники можуть скласти уявлення, як лікарські препарати переміщуються різними тканинами. Ця технологія також допомагає скласти уявлення про процес розвитку органів — щабель на шляху до вирощування живих органів.

Схема кубічної системи

Однак розробка органоїдів виявилася не з простих. У природі тканини розвиваються за допомогою складного процесу, а клітини органоїдів, вирощені в лабораторії, ростуть в однорідних умовах. Для цього може використовуватися 3D-друк або мікрофлюїдні технології, які вимагають складного обладнання та технічних навичок.

Прорив у створенні органоїдів

У науковій статті, опублікованій в Advanced Materials Technologies, група японських дослідників з RIKEN Cluster for Pioneering Research оголосила про розробку нової інноваційної техніки, яка дає змогу просторово контролювати середовище навколо груп осередків на основі кубів, не використовуючи нічого складнішого за піпетку.

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