Археологи показали найкращий із давньогрецьких будинків, який зберігся до наших днів (відео)

Місто-фортеця Горрей у Стародавній Греції складалося зі 100 будинків, побудованих із місцевого вапняку. Кілька будинків усе ще збереглися.

У Греції найкраще збережені стародавні будинки класичного та елліністичного періодів можна знайти в стародавньому місті Горрей у регіоні Епір. Тут є чотири будівлі пізнього класицизму: три приватні будинки та громадська будівля. Про це повідомляє Greek Reporter.

У плануванні міста — дванадцять вузьких паралельних вулиць на півночі та півдні, які перетинають дві ширші вулиці.

Поселення в Стародавній Греції складалося зі 100 будинків, побудованих із місцевого вапняку. Кілька частин будинків все ще збереглися. Наразі можна роздивитися камінь, з якого будували будинки, віконні рами та деякі інші деталі.

Широко використовували резервуар із водою, поруч із якими також розташовували огороджувальну стіну і сходи. Сходами спускалися на дно резервуара, щоб його очистити і набрати свіжу воду. Стіна була побудована з прямокутних каменів і вапняку. Вона розташовувалася вище цистерни, щоб люди не кидали в неї сміття.

Стародавнє місто-фортеця Горрей

Давньогрецьких будівель збереглося небагато, і здебільшого тільки громадські будівлі, як-от: храми, зали для глядачів, стадіони, ринки та кладовища. Приватні будинки збереглися здебільшого погано, найчастіше — тільки фундамент.

Поселення Горрей заснували наприкінці 4 століття до нашої ери.

Стародавнє місто-фортеця Горрей

Примітна його особливість — оборонний характер: масивні кріпосні стіни, місця з укріпленими вежами і цистерна для збору води. Місто-фортеця займало стратегічне положення і охороняло коридор з Амвракійської затоки в басейн Яніни.

Римляни зруйнували поселення у 167 р. до н.е., але згодом його було відновлено. Люди остаточно переселилися з цього місця до Нікополя після 31 р. до н.е.

Поселення Горрей заснували наприкінці 4 століття до нашої ери

Стародавній Нікополь добре зберігся — це повноцінне стародавнє місто з театром, стінами та багатьма іншими реліквіями.

Нагадаємо, що жителі Стародавнього Китаю стали використовувати вугілля на 1200 років раніше, ніж вважалося раніше.

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