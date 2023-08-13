Телескоп Габбл показав один із найдавніших об'єктів нашої галактики: у чому особливість (фото)

Космічний телескоп Габбл зробив приголомшливе зображення кульового зоряного скупчення NGC 6652.

Астрономи опублікували нове зображення, яке зробив телескоп Хаббл. На цьому знімку показано кульове зоряне скупчення під назвою NGC 6652, в якому знаходяться одні з найстаріших зірок у Чумацькому Шляху, пише Live Science.

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Кульове зоряне скупчення NGC 6652 розташоване на відстані в 30 тисяч світлових років від Землі і в 6,5 тисяч світлових років від центру нашої галактики. За словами вчених, відплата цього зоряного скупчення становить приблизно 13,6 млрд років, а це означає, що цей об'єкт є одним із найстаріших у Чумацькому Шляху.

Згідно з нинішніми науковими уявленнями, у кульових зоряних скупченнях дуже близько одне до одного перебувають десятки, сотні тисяч, а іноді й мільйони найдавніших зірок. Здебільшого вік таких зірок оцінюють у діапазоні між 10 і 13 млрд років, тоді як самому Всесвіту, як прийнято вважати, 13,8 млрд років.

Вчені змогли виявити в гало Чумацького Шляху приблизно 150 кульових зоряних скупчень, і їхнє вивчення дає змогу отримати інформацію, як про найбільш ранні етапи розвитку нашої галактики, так і загалом усього Всесвіту.

На цьому знімку показано кульове зоряне скупчення під назвою NGC 6652, в якому знаходяться одні з найстаріших зірок у Чумацькому Шляху Фото: NASA

Цього року вчені припустили, що кульові зоряні скупчення могли з'явитися поруч із дуже масивними зірками вже через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Що стосується самих величезних зірок, то вони існували тільки приблизно пару мільйонів років до моменту появи таких скупчень.

На новому знімку кульового зоряного скупчення NGC 6652 можна побачити неймовірну кількість блідо-блакитних зірок, а також більш червоні зірки на передньому плані. Через сильне гравітаційне тяжіння більшість зірок перебувають у щільному центрі скупчення. Новий знімок було отримано в результаті поєднання даних з двох камер телескопа Хаббл.

Як уже писав Фокус, кожна людина, навіть сидячи вдома, переміщається на трильйон кілометрів за все своє життя. Яку відстань у середньому може подолати людина? Ця відповідь залежить від того, чи вважаєте ви Землю своїм засобом пересування.

Фокус також писав про те, що за допомогою телескопа Хаббл вчені отримали зображення незвичайної примарної галактики. Вона виглядає настільки незвично, що здається в космосі завелася примара. Але насправді, галактика, розташована за 44 млн світлових років від нас, належить до відомого астрономам типу космічних об'єктів.