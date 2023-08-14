Новий знімок сусідньої галактики від телескопа Вебба показує, який вигляд мав ранній Усесвіт (фото)

Детальний вигляд галактичного пилу та зірок дає астрономам нове уявлення про ранній Усесвіт.

Космічний телескоп Вебба зробив знімок "сусіда" Чумацького Шляху, але ця галактика не є його супутником. Завдяки новому знімку вчені отримали деталізоване зображення того, як міг мати вигляд ранній Усесвіт, пише ScienceAlert.

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За словами вчених із Європейського космічного агентства, телескоп Вебба надіслав на Землю новий знімок галактики NGC 6822, яку ще називають галактика Барнарда. Вона розташована на відстані 1,6 млн світлових років від нас і являє собою карликову галактику шириною 7 тисяч світлових років. Це в 14 разів менше, ніж ширина Чумацького Шляху.

Ця галактика має низьку металічність, тобто в ній мало хімічних елементів, які важчі за водень і гелій. Але водночас більшість зірок у цій галактиці з'явилися протягом останніх 5 млрд років. Важчі, ніж водень і гелій, елементи здебільшого виробляють зірки протягом усього їхнього життя, але в ранньому Всесвіті майже всі галактики мали низьку металічність, адже в них існували найперші зірки. Тільки коли вони померли, то космос наповнився новими елементами.

Телескоп Вебба надіслав на Землю новий знімок галактики NGC 6822, яку ще називають галактика Барнарда Фото: ESA

Через те, що галактика NGC 6822 має такі властивості, за її допомогою можна вивчати еволюцію галактик у ранньому Всесвіті, тобто того, як космос наповнився великою кількістю металів (елементами, важчими за гелій і водень).

За словами вчених, галактика NGC 6822 провела більшу частину свого життя у відносній ізоляції, тобто в неї не відбувалася взаємодія із сусідніми галактиками. Можливо, через це вона й має низьку металічність, тому що в ній рідко з'являлися нові зірки. Але астрономи вважають, що приблизно 3-4 млрд років тому ця галактика наблизилася до нашої галактики, і ситуація змінилася. Тому галактика NGC 6822 є чудовим об'єктом для вивчення й отримання інформації про те, який вигляд могли мати галактики в ранньому Всесвіті.

Знімок галактики NGC 6822 тільки за допомогою приладу MIRI Фото: ESA

Телескоп Вебба використовував для спостереження за цією галактикою два свої інфрачервоні прилади — NIRCam і MIRI. Вони досліджують різні частини електромагнітного спектра, а це дає змогу побачити різні складові однієї й тієї ж галактики.

Зображення приладу NIRCam показало незліченні зірки з безпрецедентною деталізацією, а також пил і газ, які пронизують галактику. Зображення приладу MIRI показує галактичний пил, який затемнює зірки, у найдрібніших деталях. Нове зображення галактики NGC 6822 поєднує в собі дані з двох приладів.

Знімок галактики NGC 6822 тільки за допомогою приладу NIRCam Фото: ESA

Галактику Барнарда вперше виявив астроном Едвард Барнард 1884 року, хоча вчені спочатку прийняли її за туманність. У 1925 році астроном Едвін Габбл детально вивчив цей об'єкт і підтвердив, що це галактика.

Учені сподіваються, що подальші дослідження NGC 6822 зможуть надати більше інформації про те, як з'явилися перші галактики в Усесвіті і який вигляд вони мали.

Фокус уже писав про те, що телескоп "Габбл" показав один із найдавніших об'єктів нашої галактики. Учені отримали приголомшливе зображення кульового зоряного скупчення NGC 6652.