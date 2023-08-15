Нове відкриття суперечить теоріям гравітації Ейнштейна і Ньютона: що з'ясували вчені

Можливо, ми зовсім неправильно розуміємо наш Всесвіт.

Теорія відносності Альберта Ейнштейна є важливим доповненням до класичної теорії тяжіння Ісаака Ньютона. Наразі ця теорія є найкращим поясненням того, як відбувається рух у Всесвіті. Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, стверджують, що поведінку деяких подвійних зірок, які рухаються дуже повільно, не можна пояснити теоріями гравітації Ейнштейна і Ньютона, в основі яких лежить наявність темної матерії. Вчені вважають, що цю дивну поведінку можна пояснити за допомогою альтернативної теорії гравітації під назвою модифікована ньютонівська динаміка, пише Popular Mechanics.

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Ще наприкінці 17 століття Ісаак Ньютон представив свій тепер уже знаменитий закон всесвітнього тяжіння. Згідно з цією класичною теорією, всі об'єкти притягуються пропорційно до своєї маси, і це дало змогу краще зрозуміти устрій Всесвіту. Але Ньютон не міг пояснити багато гравітаційних явищ, які тільки на початку 20 століття зміг пояснити Альберт Ейнштейн у своїй теорії відносності.

Але автори нового дослідження виявили, що теорії гравітації і Ньютона, і Ейнштейна не можуть пояснити дивний орбітальний рух віддалених одна від одної подвійних зірок, також відомих як "широкі подвійні зірки".

Автори нового дослідження виявили, що теорії гравітації і Ньютона, і Ейнштейна не можуть пояснити дивний орбітальний рух віддалених одна від одної подвійних зірок Фото: Getty

Учені провели аналіз понад 20 тисяч таких систем в радіусі 650 світлових років від Землі і виявили щось дивне. Коли зірки досягали дуже низьких орбітальних прискорень, то спостережувані прискорення були майже на 30-40 % вищими, ніж передбачають моделі Ньютона-Ейнштейна. Однак, якщо ці прискорення були високими, то вони відповідали теоріям. Щось дивне відбувається саме під час цих наднизьких прискорень.

Наразі вчені вважають, що на рух галактик і зірок у Всесвіті впливає темна матерія. Але вчені нічого не знають про цю матерію і, можливо, саме вона впливає на дивну гравітаційну взаємодію між зірками.

Але автори дослідження вважають, що ці гравітаційні дивацтва може пояснити інша теорія — модифікована ньютонівська динаміка, яка не передбачає, що темна матерія впливає на рух таких об'єктів.

За словами вчених, їхнє нове відкриття є прямим свідченням порушення стандартної моделі гравітації за слабкого прискорення.

Хоча нове дослідження додає балів на користь модифікованої ньютонівської динаміки, все ж таки це поки що лише гіпотеза, яка є альтернативним поясненням гравітації. Щоб довести, що відомі теорії Ньютона та Ейнштейна не зовсім вірні, потрібно провести ще багато спостережень, перш ніж наше сучасне розуміння гравітації та Всесвіту взагалі може змінитися.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили нову особливість у загадкових чорних дір. Згідно з новим дослідженням, чорні діри "воліють" мати певні маси перед зіткненням.