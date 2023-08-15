З'явилася після Великого вибуху: який вигляд має одна з найбільш ранніх галактик у Всесвіті (фото)

Астрономи нарешті підтвердили, що виявлена космічним телескопом Вебб галактика є однією з найбільш ранніх з усіх відомих подібних об'єктів.

Ще минулого року телескоп Вебб виявив дуже далеку галактику, пізніше названу Мейсі, яка з'явилася через 390 млн років після Великого вибуху. Тепер учені опублікували результати дослідження в журналі Nature і підтвердили, що ця галактика насправді є однією з найбільш ранніх із коли-небудь виявлених ученими, пише Phys.

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Хоча спочатку вчені вважали, що галактика Мейсі з'явилася на кілька десятків мільйонів років раніше, все ж таки нові висновки свідчать, що це одна з чотирьох найбільш ранніх підтверджених галактик у Всесвіті. Назву Мейсі галактика отримала на честь дочки одного з учених, який займався дослідженням цієї далекої галактики.

Щоб дізнатися, як далеко розташована галактика, вчені вимірюють червоний зсув світла, випромінюваного цим об'єктом. Це величина, на яку колір світла змістився через його рух від нас. Оскільки Всесвіт розширюється, то що далі розташована галактика, то вищий її червоний зсув.

Галактика Мейсі Фото: NASA

За допомогою приладу телескопа Вебб під назвою NIRSpec, який розділяє світло галактики на багато різних частот, щоб точніше визначити її хімічний склад, яскравість і відносний рух, вчені змогли з'ясувати, коли виникла галактика Мейсі.

Також астрономи приділили увагу в цьому дослідженні ще одній далекій галактиці під назвою CEERS-93316, яку також виявив телескоп Вебб у ранньому Всесвіті. Хоча спочатку передбачалося, що вона з'явилася через 250 млн років після Великого вибуху, нові дані показали, що насправді вона виникла через 1 млрд років.

За словами вчених, з усіх досліджуваних найбільш ранніх галактик, це був унікальний випадок, коли справжнє червоне зміщення галактики виявилося набагато меншим, ніж припускали попередні оцінки. У будь-якому разі галактика CEERS-93316 має набагато яскравіший вигляд, ніж передбачають моделі для галактик, що сформувалися в ранньому Всесвіті.

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