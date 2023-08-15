Найбільша в регіоні. Під час ремонтних робіт у Польщі знайшли синагогу 14-го століття (фото)

Важливу археологічну знахідку вдалося виявити у приміщенні Історичного інституту Вроцлавського університету. В підвалі будівлі фахівці натрапили на залишки синагоги 14-го століття.

За словами науковців, які беруть участь у дослідженні, виявлена у Польщі під час ремонтних робіт споруда потенційно належить до наймасштабніших відомих середньовічних синагогальних комплексів на європейському континенті, пише Arkeonews.

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Розпочата у 2021 році реставрація закладу, розташованого на вул. Шевській 49 у Вроцлаві — історичній резиденції П'ястів з Легниці та Бреста у 15-17 столітті — послужила передумовою для цього відкриття. Під час будівельних робіт з-під шарів штукатурки з'явилися значні ділянки стін 14 століття.

Після виявлення цих стін команда археологів розпочала інтенсивне дослідження території. Їхній аналіз показав, що виявлені структури дуже нагадують звичне планування середньовічних європейських синагог.

Професорка Малгожата Хоровська з Вроцлавського університету науки і техніки зауважила: "Саме той факт, що замість очікуваних буржуазних багатоквартирних будинків у нас була синагога, і насамперед її розмір, стало неабияким сюрпризом".

Ця будівля була резиденцією Легницько-Бжезької гілки династії П'ястів протягом трьох століть між 15 і 17 століттями, перш ніж тут розмістився Історичний інститут.

Ця будівля була резиденцією Легницько-Бжезької гілки династії П'ястів протягом трьох століть між 15 і 17 століттями, перш ніж тут розмістився Історичний інститут. Фото: Bente Kahan

У світлі попередніх історико-архітектурних досліджень, проведених під керівництвом професорки Хоровської, заява Вроцлавського університету вказувала на "велику ймовірність того, що нещодавно розкопані залишки синагоги 14 століття інтегровані в стіни пізнішого міського палацу".

Матеуш Голінський, представник відділу польської та загальної історії Історичного інституту, стверджує: "Будинок на вулиці Шевській, 49, є цінною та дуже цікавою пам’яткою, і якщо це дійсно синагога, то ми потенційно маємо справу з найкраще збереженими реліквіями однієї з найдавніших, якщо не найдавнішої, цегляної будівлі свого роду в Польщі".

Виявлені рештки можуть потенційно вказувати на першу синагогу єврейської громади у Вроцлаві та роблять внесок у розповідь про ранню єврейську історію Європи Фото: Bente Kahan

Дослідники професорка Малгожата Хоровська, професор Матеуш Голінський та архітектор Маріуш Кабан припускають, що виявлені рештки потенційно вказують на першу синагогу єврейської громади у Вроцлаві та роблять внесок у розповідь про ранню єврейську історію Європи.

Єврейська спадщина Вроцлава бере свій початок у 12 столітті, коли місто процвітало як визначний торговий центр на Бурштиновому шляху. В часи свого розквіту Вроцлав підтримував одну з найбільших єврейських громад у Центрально-Східній Європі.

На жаль, найбільша синагога міста, розташована в тодішньому Бреслау, під контролем нацистської Німеччини, стала жертвою пожежі під час сумнозвісного погрому "Кришталевої ночі" 1938 року.

Теперішні дослідження, розпочаті у 2021 році, мають на меті остаточно визначити, чи віднайдений синагогальний комплекс у Вроцлаві є одним із наймасштабніших таких в Європі першої половини 14 століття.

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