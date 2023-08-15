"Фантастичний скарб": в Уельсі знайшли золоті монети віком понад 2 тис. років (фото)

На острові Англсі виявили колекцію золотих монет залізного віку, яку старший коронер північно-західного Уельсу визнав скарбом. Їх знайшли поблизу села Ллангоед на північному заході Уельсу.

Після ретельної оцінки походження знахідки троє шукачів скарбів — Пітер Коктон, Ллойд Робертс і Тім Вотсон — негайно повідомили про неї до Програми переміщення старожитностей (Portable Antiquities Scheme, PAS), пише HeritageDaily.

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П'ятнадцять золотих монет, ідентифіковані як статери, мають неймовірну історію: вони викарбувані між 60 і 20 роками до нашої ери. Виробництво цих монет відбувалося на трьох різних монетних дворах.

Ці монети, що належать племені Коріелтауві, яке колись населяло околиці нині визнаного Східного Мідленду впродовж останніх фаз залізного віку, є матеріальним свідченням їхніх складних нумізматичних традицій. Коріелтауві, які вели переважно аграрний спосіб життя, почали карбувати іменні монети, що знаменує появу цього виду мистецтва на початку 1 століття до нашої ери.

Шон Дербі, археолог та фахівець із реєстрації знахідок PAS, зауважив: "Цей скарб є фантастичним прикладом багатого археологічного ландшафту, який існує в північно-західному Уельсі. Хоча безпосереднє розташування знахідки не дало жодних підказок щодо походження знахідки, місце відкриття лежить у районі відомої доісторичної та ранньоримської діяльності та допомагає покращити наше розуміння цього регіону. Я дуже вдячний пошуківцям та землевласнику за те, що вони повідомили про знахідки та дозволили нам відвідати це місце".

Раніше Фокус писав про знахідку в Польщі. Фахівці натрапили на можливу найбільшу синагогу 14-го століття.