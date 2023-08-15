Колонізація та геноцид. Перший контакт з інопланетянами може закінчитися погано для Землі

Учені вважають, що те, як людство відреагує на перший контакт із розумними інопланетянами, може визначити подальшу долю нашого виду.

Схоже, що перший контакт з інопланетянами вже почався, вважають американські вчені, які займаються пошуком ознак позаземного життя в рамках проекту SETI. На це вказують дедалі частіші повідомлення про появу НЛО, а також повідомлення різних викривачів, які стверджують, що інопланетяни не тільки існують, але їхні космічні кораблі ховають у США від громадськості. Але потрібні фактичні докази існування позаземного життя, і якщо їх буде отримано, то люди зіткнуться з найсерйознішим історичним викликом, який змінить їхнє життя. Вчені вважають, що те, як людство відреагує на перший контакт із розумними інопланетянами, може визначити подальшу долю нашого виду, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вважають, що перший контакт з інопланетянами — це не разова подія, а тривалий процес, який, можливо, вже розпочався. Наразі вчені з проєкту SETI займаються прослуховуванням безкрайніх просторів космосу, щоб вловити сигнали, які були б ознакою існування позаземних технологій. А це своєю чергою буде доказом існування розвиненого позаземного розумного життя.

Але ніхто досі точно не розуміє, якою буде зустріч зі справжніми інопланетянами і до чого це може призвести. Наприклад, якщо інопланетяни знають, що ми займаємося прослуховуванням їхніх сигналів, то як вони можуть на це відреагувати? Чи можуть інопланетяни вважати нас загрозою для них або ж приймуть нас за погано розвинену в технологічному плані цивілізацію?

Вчені вважають, що те, як людство відреагує на перший контакт із розумними інопланетянами, може визначити подальшу долю нашого виду Фото: BBC

За словами вчених, якщо провести паралелі з історією, то може виявитися, що виявлена нами позаземна цивілізація може бути не зовсім цивілізованою. Наприклад, європейці, які прибули до Америки, вважали місцевих жителів менш розвиненими, і це призвело до десятиліть геноциду під час заснування колоній на новому континенті.

"Мені здається, що інопланетяни можуть сприйняти сам факт того, що ми намагаємося відстежити їхні сигнали першою фазою контакту і це вони сприймуть не дуже добре, адже ми це робимо без їхнього дозволу. Таким чином нас і нашу планету можуть сприйняти за той самий новий світ, який можна і потрібно колонізувати", — каже Девід Шортер з Каліфорнійського університету.

Науковці вказують на те, що в історії людства багато перших контактів між різними культурами призводили до поневолення та геноциду слабших учасників такого контакту. Навіть під час деяких наукових експедицій їхні учасники отримували вказівку від своїх правителів захопити якомога більше нових територій. Таким чином можна припустити, кажуть науковці, що інопланетяни також можуть спочатку дослідити нашу планету, а потім ухвалити рішення щодо її колонізації та поневолення людства.

Тому потрібно розробити етику спілкування з інопланетянами, щоб бути готовими до реальної зустрічі з ними. Це дасть змогу показати, що ми не становимо для них загрози і є досить розвиненою технологічною цивілізацією, вважають учені.

Ніхто не може знати напевно, якою буде взаємодія з інопланетянами, хоча краще використовувати історію для того, щоб розуміти, що подібні факти можуть трапитися і в космічних масштабах, кажуть учені.

Фокус уже писав про потенційний розвиток подій, які відбудуться після можливої катастрофи космічного корабля інопланетян на Землі.