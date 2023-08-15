Досі шукають пояснення. Японські статуетки доґу епохи Дзьомон загнали вчених у глухий кут (фото)

Період Дзьомон є найдавнішою епохою в японській історії. Вкорінені в осілому способі життя, тогочасні люди здобули славу завдяки своїй першопрохідницькій майстерності в гончарній справі, утвердившись як родоначальники найдавніших у світі форм гончарства.

Особливо важливими в культурному середовищі Дзьомон є загадкові фігурки доґу, антропоморфні або зооморфні скульптури, які з'явилися ще в період від 14 000 до 4 000 років до н. е. Серед японських мистецтвознавців та археологів переважає думка, що, попри багатогранність їхнього призначення, ці артефакти насамперед позначають рудименти раннього релігійного духу та шаманських ритуалів, пише Ancient Origins.

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Ці фігурки доґу здебільшого з'являються в контексті могильних кіл або кам'яних утворень, що вказує на схильність до духовних ритуалів. Зіставлення цих статуеток із померлим показує певне значення у потойбічних звичаях, хоча точне значення цього зв'язку залишається незмінною загадкою.

Очевидно, що статуетки зазнавали трансформацій протягом різних періодів культури Дзьомон, відображаючи тонке вдосконалення художніх технік, ймовірно, під впливом зовнішніх культурних взаємодій у поєднанні з піднесеною духовною свідомістю.

Різноманітні жанри фігурок доґу поділяються на чотири відмінні типи: "серцеподібні" (або брови у формі півмісяця), "рогаті сови", "окуляроподібні очі" та "вагітні жінки". Спільними рисами цих типів є приземкувата і міцна статура, що характеризується короткими, широкими ногами, міцними плечима і стегнами.

Враховуючи послідовне зображення цих форм як жіночих — на що вказує морфологія грудей і відсутність чоловічих геніталій — переважає гіпотеза про їхню потенційну роль як символів родючості.

Це припущення ґрунтується на порівняльному аналізі паралельних культур, зокрема західної античності, такими як доісторична Віллендорфська Венера. Такі знахідки інтерпретуються як втілення універсальної Матері-Землі або втілення благання про родючість і безпечні пологи.

Посудина Дзьомон, датована 3000-2000 рр. до н. е. Фото: I, Sailko/ CC BY-SA 3.0

Суспільство періоду Дзьомон, як і їхні сучасники, існувало як спільнота мисливців і збирачів, але їхня особливість полягала в безпеці. Захищені достатніми запасами їжі та стратегічно безпечним розташуванням, вони насолоджувалися помітною відсутністю безпосередніх загроз, що давало їм надлишок вільного часу.

Знову ж таки, конкретне розуміння функції доґу залишається невловимим, що спонукає звернутися до знань із паралельних культур. У шумерській цивілізації людські фігурки часто прикрашали храми-зикурати як постійні атрибути вірян, що символізували вічну відданість.

"Окуляроподібні" доґу могли виконувати аналогічну роль замінників у релігійних обрядах, представляючи або вшанування конкретних божеств, або символізуючи перехід людини до потойбічного світу.

Що залишається незмінним у всьому спектрі статуеток, так це безліч припущень щодо їхнього призначення. Поняття захисту або посилення родючості, як уже зазначалося, лежить в основі гіпотези про те, що система вірувань древніх людей просякнута магічними практиками.

Хоча присутність мудрих фігур або релігійних лідерів, подібних до шаманів чи священиків, не очевидна, сукупність доказів вказує на помітну нитку духовної практики, що переплітається з фігурками.

Очевидно, що ці скульптури здебільшого з'являються в межах місць поховань або кам'яних утворень, прирівняних науковцями до святинь, що підтверджує їхній тісний зв'язок із ритуальним контекстом.

Окуляроподібна доґу (遮光器土偶, сякокі-доґу) (1000 — 400 до н. е.), Токійський національний музей) Фото: Rc 13/ CC BY-SA 4.0

Примітно, що кожен артефакт доґу, що охоплює різноманітні типології, знайдений нецілісним. Існує мало свідчень, що вказують на їхнє поступове руйнування або випадкове розбиття; основна наукова думка постулює навмисне знищення.

Поступове зникнення статуеток доґу до настання періоду Яйой, близько 300 року до н. е., підтверджує висновок про те, що ці скульптури за своєю суттю були символами культури Дзьомон, а не асимільовані чи пристосовані до наступних поколінь.

А тому мета, якій вони слугували в контексті того періоду, залишалася невловимою, коли епоха Яйой добігала кінця. Проте, зважаючи на їхню схожість з аналогічними формами доісторичного релігійного мистецтва, знахідки на кладовищах — місцях, нерозривно пов'язаних з релігійними практиками — і явно навмисне розбиття статуй, виникає обґрунтована гіпотеза, що ці фігури, ймовірно, відігравали певну роль у релігійних та шаманських практиках древніх людей.

Станція Кізукурі (Kizukuri Station) — залізнична станція, розташована в місті Цугару, префектура Аоморі, Японія Фото: Bakkai/ CC BY-SA 3.0

Спадщина статуеток доґу, що походить з давньої культури Дзьомон, залишається джерелом натхнення для сучасних японських художників. Ідіосинкратичні форми, складні деталі та загадковий символізм назавжди закарбувалися в мистецькій панорамі Японії.

Ці перевірені часом реліквії викликають відчутний зв'язок з минулими епохами, спонукаючи сучасних митців до переосмислення та включення елементів доґу у свою творчість. Вплив виразної естетики догу резонує в різних видах мистецтва, від скульптур і кераміки до авангардних інсталяцій, плавно перетинаючи простір століть.

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