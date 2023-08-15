Шанс на відновлення зору: прогресування глаукоми спричиняють клітини з кишківника

Дослідження показує, що в деяких випадках роботу очей пошкоджують імунні клітини, які мігрували з травного тракту.

Глаукома класифікується як група нейродегенеративних захворювань і являє собою загальний термін для позначення захворювань очей, викликаних втратою гангліозних клітин сітківки (RGCs), аксони яких утворюють зоровий нерв, що передає інформацію в наш мозок, пише Science Alert.

Відомо, що глаукома є основною причиною сліпоти в усьому світі, і вона невиліковна. По суті, все лікування глаукоми спрямоване на уповільнення прогресування захворювання. Однак у деяких пацієнтів з глаукомою втрата зору загадковим чином все ж прогресує, попри лікування. Нове дослідження китайських учених припускає, що причиною тому є імунні клітини, які мігрують із травного тракту в око.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер дослідники наполягають, що клітини осі "кишківник-сітка" зв'язують специфічний білок, тим самим отримуючи доступ до світлочутливої тканини ока, де пошкоджують RGCs. За словами провідних авторів дослідження, клінічних імунологів Чонг Хе, Веньбо Сю, Ціньюань Чен і Кун Пен з Університету електронних наук і технологій, підвищений тиск усередині очного яблука (EIOP) є основним фактором ризику розвитку глаукоми. При цьому зниження EIOP фактично є основою лікування, однак воно, на жаль, не завжди допомагає зупинити прогресування захворювання.

Більш ранні дослідження вже показали, що Т-клітини імунної системи, мабуть, відіграють роль у пошкодженні глаукоми. Однак як саме це відбувається досі залишається загадкою. У новому дослідженні вчені підтвердили зв'язок між CD4+ T-клітинами та тяжкістю захворювання у пацієнтів із глаукомою.

Ілюстрація того, як β7 CD4+ Т-клітини потрапляють у сітківку Фото: Science Translational Medicine

Першим кроком вчені протестували зразки крові понад 500 пацієнтів із глаукомою та 189 здорових людей. Результати показали значно вищий відсоток CD4+ T-клітин у пацієнтів з глаукомою порівняно з контрольною групою. Однак найбільшу кількість цих клітин у крові було виявлено у пацієнтів із серйознішим ураженням очей.

Далі вчені провели експерименти на мишах із глаукомою і виявили, що ці клітини, ймовірно, проходили через кишківник. Результати дослідження свідчать, що клітини були перепрограмовані в кишківнику, через що їм вдавалося повернутися в кровотік функціонально підготовленими для переміщення до сітківки. Зазначимо, що нормальні Т-клітини просто не мають "необхідного доступу", щоб просунутися в цьому напрямку.

Автори дослідження вважають, що це може бути одним із механізмів, за допомогою якого крихітні Т-клітини долають бар'єр і проникають у сітківку. Щоб перевірити цю теорію, дослідники ввели мишам антитіла, які блокували "пропуск" Т-клітин, і це спрацювало.

Утім, автори дослідження, опублікованого в журналі Science Translational Medicine, зазначають, що все ще залишається незрозумілим, як збільшується рівень цих клітин і яким чином їм вдається перепрограмувати себе у кишківнику. Щоб відповісти на ці запитання, потрібні додаткові клінічні дослідження, під час яких вчені зможуть перевірити, чи можуть антитіла, які використовуються в цій роботі, лікувати глаукому.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено ефективне лікування хронічного пияцтва: на 90% знижує тягу до алкоголю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.